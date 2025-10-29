Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bakuntza compartirá una sesión de baile con todas las familias que quieran unirse el día 13, en la plaza Gernikako Arbola. Limia

Urretxu abordará en noviembre la diversidad funcional con cine, baile y una biblioteca humana

La Mesa de Diversidad y Convivencia invita a acercarse a la realidad de las personas con distintas capacidades, sus derechos, necesidades y discriminación

Cristina Limia

Cristina Limia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:41

Comenta

La emisión del documental 'Isiltasunetik Mundura', la sesión 'Bailando con la asociación de tiempo libre Bakuntza' y una biblioteca humana son las tres actividades organizadas ... por la Mesa de Diversidad y Convivencia de Urretxu para 'hablar' mediante distintas formas de expresión sobre la diversidad funcional durante el mes de noviembre en la localidad. «A través de estas actividades, enmarcadas en el II. Plan de Diversidad y Convivencia, queremos poner la diversidad funcional sobre la mesa, fomentar la reflexión y el acercamiento a la realidad, derechos, capacidades, necesidades y la discriminación que padecen las personas con diversidad funcional en la comunidad», señalan desde el Ayuntamiento.

