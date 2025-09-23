Últimos días de la exposición 'Donostia zuri-beltzean' de Miren Puertas

C. L. URRETXU. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

La exposición 'Donostia zuri-beltzean' de Miren Puertas Abaunz alcanza sus últimos días en la sala Juan de Lizarazu. Habrá oportunidad de visitarla hasta el domingo, 28 de septiembre, de 17.30 a 20.30 horas.

La artista despliega una colección de dibujos muy especial, centrada en la ciudad donostiarra. En ella realiza un singular recorrido en blanco y negro por la capital, que incluye desde esbozos hasta líneas cada vez más sobrias, hacia una mayor vaciedad o plenitud, según desde donde se mire... «Del mar a la tierra. Si hay un vacío, todo está ahí. No solo quería dibujar, quería escribir algo, pero no lo que fuera. A quien ha vuelto en busca de esa vieja búsqueda», describe la autora.