Último día para recoger los tickets de la fiesta de San Martín en el hogar del jubilado Aterpe

UrretxuÚltimo día para recoger los tickets de la fiesta de San Martín en el hogar del jubilado Aterpe
Urretxu
Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:03
El hogar del jubilado Aterpe se dispone a celebrar su tradicional fiesta de San Martín el 11 de noviembre, con un consistente lunch de ... morcilla, callos y vino, que tendrá lugar a las 13.30 horas. Aquellos socios y socias que quieran participar en el mismo todavía están a tiempo de adquirir los tickets habilitados para ello. Pueden pasar a recogerlos por la oficina del Aterpe este martes, de 11.00 a 12.30 horas (deberán tener el carnet de socios actualizado).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión