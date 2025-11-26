Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Las ayudas del Ayuntamiento para el emprendimiento y competitividad empresarial mantendrán las mismas bases.

Urretxu

El traspaso de la carretera a Santa Bárbara, ayudas al emprendimiento y dos declaraciones en el Pleno

Se aprobó desestimar las alegaciones a las ordenanzas fiscales y un convenio para canalizar una subvención recibida en inmigración y convivencia

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Siete puntos protagonizaron el orden del día del último Pleno celebrado recientemente en Urretxu con carácter extraordinario. El alcalde, Jon Luqui, comenzó dando cuenta ... del traspaso de la titularidad de la carretera a Santa Bárbara GI-3771 en su integridad y del ramal de enlace GI-2632-13 desde el inicio de la GI-3771 hasta la rotonda de Aparicio, por parte de la Diputación al Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El traspaso de la carretera a Santa Bárbara, ayudas al emprendimiento y dos declaraciones en el Pleno

El traspaso de la carretera a Santa Bárbara, ayudas al emprendimiento y dos declaraciones en el Pleno