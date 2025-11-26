El traspaso de la carretera a Santa Bárbara, ayudas al emprendimiento y dos declaraciones en el Pleno

Siete puntos protagonizaron el orden del día del último Pleno celebrado recientemente en Urretxu con carácter extraordinario. El alcalde, Jon Luqui, comenzó dando cuenta ... del traspaso de la titularidad de la carretera a Santa Bárbara GI-3771 en su integridad y del ramal de enlace GI-2632-13 desde el inicio de la GI-3771 hasta la rotonda de Aparicio, por parte de la Diputación al Ayuntamiento.

El primer edil recordó que, en 2023, se firmó un convenio con el ente foral donde se establecieron los compromisos para la financiación y ejecución de las obras de reparación y estabilización de los desprendimientos que afectaron a la zona de Pagoeta en diciembre de 2021 y para la rehabilitación del firme y el traspaso de titularidad de esta carretera GI-3771. Añadió que, igualmente trasladó que, una vez ejecutadas las obras y los compromisos recogidos en dicho convenio, el Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa del pasado 14 de octubre acordó traspasar la titularidad de la indicada carretera y el citado ramal, por lo que dichas vías han sido excluidas del catálogo de Carreteras de la Diputación. Tras lo cual, han pasado a formar parte del patrimonio municipal, correspondiendo al Ayuntamiento de Urretxu, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el pasado 23 de octubre, la conservación y explotación de estos viarios.

Modificación de créditos

El contenido del segundo punto del orden del día fue un expediente de modificación de créditos de la modalidad de 'transferencias de créditos', resolución autorizada por el alcalde, al ser competencia del mismo. Jon Luqui trasladó que, advertida la necesidad de dotar con más recursos varias partidas del presupuesto de 2025 para poder llevar a cabo las obras, las labores de mantenimiento e inversiones previstas en ellas, se ha decidido utilizar dos partidas que no iban a poder ejecutarse este ejercicio de 2025, reduciéndose su importe en 57.515 euros. El alcalde trasladó a qué partidas se transferirían más recursos con la indicada modificación, señalando como las de mayor envergadura las siguientes: 15.000 euros más a la partida destinada para mejoras en las web municipal (con un crédito total de 35.000 euros); 13.000 euros más para caminos rurales (crédito total de 78.000); 10.000 euros más para actos culturales (crédito total de 197.000); 6.000 euros más para la partida de asesoramiento del plan de convivencia (crédito total de 37.100); 5.000 euros más para la partida de obras y cultura (crédito total de 39.600); 5.000 euros más para atender a la solicitud realizada por los comerciantes locales de decorar con más luces navideñas Urretxu (crédito total de 15.000 euros) y otras cantidades más modestas como 2.515 euros más para el mantenimiento de la red electrónica o 1.000 euros más para labores de mantenimiento de jardinería.

El tercer punto del orden del día consistió en la aprobación de un convenio entre el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento para el desarrollo de actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural para este 2025. El consistorio ha solicitado una subvención para ejecutar actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural, que le ha sido otorgada por un importe de 31.068 euros. El objeto del presente convenio era la canalización de la ayuda económica concedida para elaborar o ejecutar actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025. Este punto fue aprobado por unanimidad.

El cuarto punto se basó en desestimar las alegaciones presentadas a las ordenanzas fiscales para 2026. El informe de la interventora y la secretaria municipal recogía que, al no ser el reclamante ciudadano de Urretxu y no ostentar la condición de interesado, se proponía al Pleno que la reclamación fuera desestimada por faltar en el reclamante la necesaria legitimación. Esta desestimación fue aprobada por unanimidad. Posteriormente, los puntos referidos a la aprobación definitiva de la modificación de los impuestos municipales, las tasas y los precios públicos fueron aprobados con los votos a favor de EAJ-PNV y PSE-EE y en contra de EH Bildu.

El quinto punto del orden del día fueron las ayudas para el fomento del emprendimiento y mejora de la competitividad empresarial, bases y convocatoria para 2025, que se mantienen igual que las aprobadas en el pasado ejercicio. Así, se conserva la línea para alquileres, no se subvencionan las actividades de hostelería y los beneficiarios de años anteriores no podrán solicitar la ayuda. Se trata de 17.000 euros, 7.000 para nuevas actividades, 5.000 para inversiones y 5.000 para alquileres. El punto fue aprobado por unanimidad.

El sexto punto del orden del día se basó en la aprobación, por unanimidad, de la declaración institucional del 'Día internacional contra la violencia hacia las mujeres'. El séptimo y último punto consistió en la aprobación de una declaración que establezca un marco con respecto al bienestar de los niños, niñas y adolescentes en consonancia con el uso responsable de la tecnología, que se aprobó por unanimidad.