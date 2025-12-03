Taller 'Soinu magikoak' y cuenta cuentos musicados en la biblioteca

C. L. URRETXU. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La biblioteca municipal de Urretxu ha preparado tres actividades infantiles especiales para estas vísperas navideñas. El próximo martes, 9 de diciembre, desarrollará en sus instalaciones el taller 'Soinu magikoak', a las 17.00 horas, con niños y niñas de 0 a 3 años. El 16 de diciembre, también a las 17.00 horas, repetirá este taller, adaptando sus contenidos a un público mayor que el anterior, de niños y niñas de 4 a 6 años.

Por último, el 18 de diciembre, a las 17.00 horas, la biblioteca ofrecerá 'Abentura zirraragarria' de Perli y Koxkolo, un cuenta cuentos de lo más especial, ya que será musicado, en este caso, dirigido a un público a partir de los 6 años.

Las invitaciones (gratuitas) para acudir a estas actividades pueden recogerse en la biblioteca.