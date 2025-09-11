Servicios especiales de Lurraldebus para acudir a las fiestas durante las noches de los días 19 y 20

C.L. URRETXU. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio pondrá servicios especiales de Lurraldebus los días 19 y 20 de septiembre, jueves y viernes, para poder acudir a las fiestas de Santa Anastasia de forma «sostenible, cómoda y segura». Esos días, habrá servicio cada 60 minutos entre Legazpi y Zumarraga con salidas entre las 23.30 y las 5.30 horas desde Legazpi (Saturnino Telleria) y entre las 00.00 y las 6.00 desde Zumarraga (Renfe). Junto a ello, el viernes 20, habrá servicios especiales que harán el siguiente recorrido: Bergara (23.30, 00.30, 1.30, 2.30 y 5.00 horas), Antzuola (23.40, 0.40, 1.40, 2.40 y 5.10 horas), Zumarraga (23.55, 00.55, 1.55, 2.55 y 5.25 horas), Beasain (3.10 y 5.40 horas) y Ordizia (3.25 y 5.55 horas). En sentido inverso, las salidas serán a las 00.00, 1.00, 2.00, 4.00 y 6.30 horas desde Zumarraga, pasarán a las 0.15, 1.15, 2.15, 4.15 y 6.45 horas desde Antzuola y llegarán a Bergara a las 0.25, 1.25, 2.25, 4.25 y 6.55 horas a Bergara. Los servicios de las 4.00 y las 6.30 harán paradas previas a las 3.30 y 6.00 en Ordizia y a las 3.45 y 6.15 en Beasain.