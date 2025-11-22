Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urretxu

Segunda parte de 'Prevenir el suicidio para promover la vida' de Treba Gurasoak

C. L.

urretxu.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

Urretxu acogerá el próximo 2 de diciembre, a las 18.00 horas, en los locales de Gazte Bidean, la segunda parte del taller 'Prevenir el suicidio para promover la vida' organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa con los ayuntamientos en el marco del programa 'Treba Gurasoak' para padres y madres.

La primera parte de este taller se llevó a cabo el pasado lunes, en la casa de cultura de Zumarraga, donde la psicóloga y componente de la asociación Biziraun, Iratxe Etxenike, ofreció un primer marco teórico a los asistentes. En la segunda parte, se abordarán aspectos más prácticos, como la identificación de señales de alarma, la capacitación de los progenitores en habilidades que puedan ayudarles y recursos de apoyo asociados.

La inscripción al taller es gratuita y puede realizarse en el enlace labur.eus/SuizidioaUrretxu. El plazo para apuntarse permanece abierto hasta el 1 de diciembre.

