Salida de la sección de montaña del Goierri K.E. Zuberoa-Belagoa

C. L. URRETXU. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

La sección de montaña del Goierri K.E. anima a participar en la salida Zuberoa-Belagoa que realizará el 27 y 28 de septiembre. «El primer día nos dirigiremos desde Santa Engrazi al Lakora, a 1.877 metros, para acabar en el refugio de Belagoa. El segundo día, partiremos del refugio y, tras subir al Lapazarra, a 1.785 metros, terminaremos en Mata de Haya», avanzan. El día 27, el grupo saldrá en autobús de la plaza Jose Mari Lasa a las 06.00 horas. Los interesados deben apuntarse cuanto antes escribiendo a goierrimendia@gmail.com o llamando al 628 569 324 (Jaione) o al 637 033 330 (Jabi). El precio del autobús es de 40 euros.