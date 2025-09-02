Reparto de tickets para la comida del día en homenaje a las personas mayores

UrretxuReparto de tickets para la comida del día en homenaje a las personas mayores
C. L.
urretxu.
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16
Los tickets para acudir a la comida de las personas mayores que se celebrará el próximo 14 de septiembre en el marco de la jornada en homenaje a las mismas como entrante a las fiestas de Santa Anastasia podrán adquirirse los días 8, 9 y 10 de septiembre, acudiendo a las oficinas de Servicios Sociales del Ayuntamiento en el horario de 09.00 a 13.00.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.