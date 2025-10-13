Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Proyección de Butak21 en colaboración con 'Munduko begiak'

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29

Butak21 ofrecerá este martes una proyección en colaboración con 'Munduko begiak', fundación que trabaja en entornos desfavorecidos de todo el mundo contra la ceguera bajo el lema 'que nadie pierda la visión o esté en riesgo de hacerlo únicamente por carecer de medios para evitarlo'. Sus integrantes contarán sus experiencias y se proyectará una película relacionada con su labor, 'Gabor', a las 20.00 horas, en Zelai Arizti.

