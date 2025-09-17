Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urretxu

Periodo de matrícula abierto en el Euskaltegi Municipal

Se impartirán clases tanto presenciales, como de auto aprendizaje, en todos los niveles (A1, A2, B1, B2 y C1)

Cristina Limia

Urretxu

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59

El Euskaltegi Municipal de Urretxu-Zumarraga vuelve a extender la invitación de aprender euskera durante esta nueva temporada con una extensa variedad de opciones y facilidades para que tanto principiantes, como alumnos y alumnas de niveles superiores puedan encontrar la fórmula que mejor se adapte a sus circunstancias.

Una temporada más, se impartirán clases tanto presenciales en su sede de la plaza Belaustegi, como de autoa prendizaje, en todos los niveles (A1, A2, B1, B2 y C1).

El periodo de matriculación ya está abierto y puede realizarse en el centro de lunes a jueves de 09.00 a 12.30 y de 15.00 a 17.30 y los viernes de 09.00 a 14.00 horas. «En caso de que haya alguien que no pueda acudir en ese horario, puede ponerse en contacto con nosotros para concertar una cita fuera del mismo», apuntan.

Las vías de contacto con el Euskaltegi son el número de teléfono 943 72 33 10, el WhatsApp 628 811 062 y la dirección de correo electrónico euskaltegia@uzue.eus.

