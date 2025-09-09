Organizan una concentración en contra de la sokamuturra de fiestas de Urretxu

UrretxuOrganizan una concentración en contra de la sokamuturra de fiestas de Urretxu
Urretxu
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27
El grupo 'Animaliak Aske Urretxu-Zumarraga', recientemente formado por diversos ciudadanos y ciudadanas, ha organizado una concentración en contra de la sokamuturra prevista el ... 20 de septiembre, a las 18.30 horas, en la plazoleta de Elizalde, para mayores de 16 años, dentro del programa de actos de las fiestas de Santa Anastasia.
«El Ayuntamiento de Urretxu ha decidido incluir la sokamuturra en las fiestas de este año, algo que consideramos inaceptable al tratarse de una actividad que implica sufrimiento animal y vemos totalmente incompatible con los valores éticos y sociales de nuestra sociedad en pleno siglo XXI», señalan desde el grupo. La concentración tendrá lugar el próximo viernes, 12 de septiembre, a las 19.00 horas, en la plaza Areizaga-Kalebarren.
También han extendido un enlace para firmar la petición 'No a la sokamuturra en fiestas de Urretxu' a través de sus páginas en las redes sociales de Facebook e Instagram.
Desde el grupo piden al Ayuntamiento «que no organice sokamuturras en las fiestas del pueblo, ni este año, ni en el futuro» y que «aborde el tema con transparencia y participación ciudadana».
