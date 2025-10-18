Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Foto de familia de los participantes del torneo disputado entre los de casa.

Urretxu

Oier Luqui, jóven vencedor de ajedrez en la sociedad Goierri

C.L.

urretxu.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

Comenta

Los jugadores de ajedrez del club Goierri Xake disputaron el pasado 11 octubre un torneo entre ellos, siendo uno de sus competidores más jóvenes, Oier Luqui, el vencedor del mismo. En segunda posición se clasificó Ketxus Amenabar, en tercera Pablo Arraiza, en cuarta Josemi Álvarez, en quinta Carlos Legaristi, en sexta Diego Bilbao, en séptima Iñaki Vicente de Vera, en octava Xabier Odriozola, en novena Javier Osinaga, en décima Antonio Giménez y en undécima Rufino Marco.

