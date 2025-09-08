Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urretxu

Obras de mejora en la carretera a Santa Bárbara a partir de este miércoles

La Diputación llevará a cabo una nueva intervención para reparar las zonas de acumulación de agua con la instalación de sistemas de drenaje

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:56

La Diputación Foral de Gipuzkoa realizará nuevos trabajos de mejora en la carretera que conecta el casco urbano de Urretxu con el entorno de ... la ermita de Santa Bárbara. Se prevé que los trabajos comiencen este miércoles y se desarrollen hasta el 24 de septiembre. «El pasado año ya se efectuaron labores de acondicionamiento en este vial, pero tras las mismas se ha detectado la aparición de agua en varios puntos.

