Obras de mejora en la carretera a Santa Bárbara a partir de este miércoles

UrretxuObras de mejora en la carretera a Santa Bárbara a partir de este miércoles
La Diputación llevará a cabo una nueva intervención para reparar las zonas de acumulación de agua con la instalación de sistemas de drenaje
Urretxu
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:56
La Diputación Foral de Gipuzkoa realizará nuevos trabajos de mejora en la carretera que conecta el casco urbano de Urretxu con el entorno de ... la ermita de Santa Bárbara. Se prevé que los trabajos comiencen este miércoles y se desarrollen hasta el 24 de septiembre. «El pasado año ya se efectuaron labores de acondicionamiento en este vial, pero tras las mismas se ha detectado la aparición de agua en varios puntos.
Con esta nueva intervención se repararán dichas zonas mediante la instalación de sistemas de drenaje, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar un mejor acceso a uno de los espacios naturales más frecuentados», explican.
Durante las obras, se espera mantener abierto uno de los carriles de circulación. No obstante, en algunos momentos (especialmente con la instalación de los tubos drenantes) será necesario cortar el tráfico de manera puntual. Estos cortes se contemplan los días 15 y 16 de septiembre, aunque dependerá de la evolución de las labores. Se recomienda extremar la precaución y atender a la señalización. Una vez acabada la obra, la Diputación entregará la titularidad y posesión de esta carretera al Ayuntamiento de Urretxu, que pasará a hacerse cargo de su gestión y mantenimiento.
