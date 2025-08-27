Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Plazaola actuará en Labeaga aretoa el 18 de septiembre.

Urretxu

El lunes se ponen a la venta las entradas del monólogo de Jon Plazaola

A. M.

Urretxu.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:50

Jon Pazaola se acercará a Labeaga aretoa el 18 de septiembre dentro del programa 'Udazkeneko Aroz Aroa'con su obra 'AA Aita'. La cita con el urretxuarra será a partir de las 19.00 horas. El lunes se ponen a la venta las entradas de esta cita cultural en la web: barreman.eus.

En esta comedia Jon Plazaola quiere compartir todo lo que le ha dado la paternidad. Plazaola estrenó el espectáculo 'Tu-Tum; Platz!' tres días después del nacimiento de su primer hijo; desdeñando la baja de paternidad. «Al fin y al cabo la vida es para eso, ¿no? Para que cada uno fastidie lo suyo como quiera. Tras dos años de exitosa gira, ha creado Aa aita para deleite del público de Euskal Herria y para beneficio de la comedia. O eso cree él», destaca.

Plazaola ha querido compartir con el público todo lo que le ha dado la paternidad en estos dos años (Sí; no se lo hemos podido quitar de la cabeza). Compartir buenas experiencias y lo fundamental: monetizar el dolor. La paternidad será también eje y excusa para hablar de patetismo y estupidez propia, y por supuesto, sobre todo para profundizar en el patetismo y la estupidez de los demás. Aunque repita en todo momento que no tiene tiempo «de sentarse todo el día, estará de pie delante de vosotros. Comedia. Para reírse. Bueno y para que el público se lleve a casa una reflex... No, en serio. Para reírse».

