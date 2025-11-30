Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urretxu

El árbol y la bola, sensaciones del alumbrado en Urretxu

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Sábado, 29 de noviembre 2025

Prometían ser las dos grandes atracciones del alumbrado navideño de Urretxu de este año desde que fueron colocadas, el pasado 21 de noviembre, y no ... decepcionaron en su encendido, el viernes por la tarde, con el resto del tendido distribuido por calles y barrios del pueblo. El enorme árbol de 12 metros de altura instalado en lo alto del graderío de la plaza Gernikako Arbola y la bola de 5 metros situada en la plaza José Mari Lasa causaron sensación y fueron protagonistas de numerosas instantáneas en su estreno. Habrá ocasión de disfrutar de ellas dentro del paisaje urbano hasta el 6 de enero.

