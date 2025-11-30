El árbol y la bola, sensaciones del alumbrado en Urretxu

UrretxuEl árbol y la bola, sensaciones del alumbrado en Urretxu
Urretxu
Sábado, 29 de noviembre 2025
Prometían ser las dos grandes atracciones del alumbrado navideño de Urretxu de este año desde que fueron colocadas, el pasado 21 de noviembre, y no ... decepcionaron en su encendido, el viernes por la tarde, con el resto del tendido distribuido por calles y barrios del pueblo. El enorme árbol de 12 metros de altura instalado en lo alto del graderío de la plaza Gernikako Arbola y la bola de 5 metros situada en la plaza José Mari Lasa causaron sensación y fueron protagonistas de numerosas instantáneas en su estreno. Habrá ocasión de disfrutar de ellas dentro del paisaje urbano hasta el 6 de enero.
