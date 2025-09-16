Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ketxus Amenabar, Oier Luki y Pablo Arraiza, los mejores ajedrecistas de la presente edición.

Urretxu

Ketxus Amenabar gana por tercera vez el torneo de ajedrez del Goierri

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

La quinta edición del campeonato de ajedrez Goierriko Xake Txapelketa ya tiene ganador. El domingo se celebraron las dos últimas partidas y el reparto ... de premios de esta importante competición, dirimida en la modalidad suiza a nueve rondas de una hora por jugador, de enero a septiembre. Con los resultados obtenidos en ella, el equipo del Goierri conoce el orden de fuerzas para competir en liga. El campeonato fue disputado por 20 jugadores, entre los que Ketxus Amenabar se alzó con la txapela de ganador por tercera vez al imponerse con 8 puntos. El segundo puesto fue para Oier Luki, con 7 puntos y medio, y el tercero para Pablo Arraiza, con 6 puntos. «Fue un bronce muy disputado, ya que Arraiza empató con Wilson Ramírez e Iñaki Vicente, pero los coeficientes fueron favorables al primero», señalan.

