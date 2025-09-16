Ketxus Amenabar gana por tercera vez el torneo de ajedrez del Goierri

Cristina Limia Urretxu Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

La quinta edición del campeonato de ajedrez Goierriko Xake Txapelketa ya tiene ganador. El domingo se celebraron las dos últimas partidas y el reparto ... de premios de esta importante competición, dirimida en la modalidad suiza a nueve rondas de una hora por jugador, de enero a septiembre. Con los resultados obtenidos en ella, el equipo del Goierri conoce el orden de fuerzas para competir en liga. El campeonato fue disputado por 20 jugadores, entre los que Ketxus Amenabar se alzó con la txapela de ganador por tercera vez al imponerse con 8 puntos. El segundo puesto fue para Oier Luki, con 7 puntos y medio, y el tercero para Pablo Arraiza, con 6 puntos. «Fue un bronce muy disputado, ya que Arraiza empató con Wilson Ramírez e Iñaki Vicente, pero los coeficientes fueron favorables al primero», señalan.

El equipo del Goierri aprovecha para animar a los aficionados a este deporte a participar en el campeonato de rápidas a diez minutos que celebrará el próximo sábado, día 20, a las 16.00 horas, en la plaza Areizaga, dentro de las fiestas de Urretxu.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión