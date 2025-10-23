Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación oficial del equipo, realizada en las instalaciones de Talleres Mecánicos Telleria.

Urretxu

«Juventud, talento y ganas de crecer» en las filas del Goierri Talleres Mecánicos Telleria

El equipo de baloncesto competirá en la 2ª División Nacional con un grupo «trabajador, competitivo y comprometido»

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:20

Comenta

El club Goierri acaba de presentar oficialmente al equipo de baloncesto senior masculino que esta temporada competirá en la 2ª División Nacional con un ... acto celebrado en las instalaciones del que será su patrocinador, Talleres Mecánicos Telleria, igualmente patrocinador del equipo alevín femenino. El evento contó con la presencia de los entrenadores Jon Lekuona y Telmo Igartua, quienes destacaron la ilusión y el compromiso del grupo para afrontar una temporada exigente, pero llena de oportunidades. «Tenemos un equipo joven, con talento y muchas ganas de crecer. Vamos a dar guerra», indicó Lekuona. El equipo estará compuesto por los jugadores Ekain Alustiza, Jon Amondarain, Xabier Blázquez, Oier Chico, Iker Esnal, Unai Fragua, Luken Gabilondo, Eder Otaegui, Aimar Pascual, Ibon Samaniego, Aitor Villalain y Julen Zaldua. Durante el acto, José Luis Romero, responsable de Talleres Telleria, reafirmó el compromiso de la empresa con el deporte local. «Valoramos el deporte como actividad cohesionadora y de desarrollo de nuestra sociedad, creemos en el proyecto del Goierri y estamos orgullosos de formar parte de esta nueva etapa. El compromiso, el esfuerzo y la pasión que transmiten estos equipos, son valores que también representan a las personas que forman parte de Talleres Mecánicos Telleria», trasladó. El coordinador de la sección de baloncesto de Goierri K.E, Sergio Galdeano, habló del entusiasmo del inicio de esta nueva campaña.«Este comienzo nos ilusiona especialmente. Hemos trabajado duro para formar un grupo competitivo y comprometido», señaló. La temporada arranca con un calendario competitivo en el que el Goierri buscará consolidarse como un referente de la categoría. «La afición, como siempre, será clave en cada partido», pusieron en valor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

