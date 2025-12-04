«Todas las jugadoras firmaron la nota de 10 que merece este equipo»

Cristina Limia Urretxu Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:52

Desde la sección de baloncesto de Goierri K.E. dan cuenta del gran partido disputado el pasado fin de semana por su equipo cadete ... femenino Goierri Buen Bokado, que venció en casa por 78-36 al Luberri «con un juego alegre y divertido, en el que puso en práctica muchas de las mejoras que estamos trabajando», reseñan. «Con una labor de equipo extraordinaria, nuestras jugadoras se sobrepusieron a un inicio igualado que llegó al descanso con un 25-20, para acabar jugando fuertes y dinámicas tanto en defensa como en ataque. Nos costó sonreír en pista, dudando en un principio del trabajo que estábamos realizando frente a un siempre resistente Luberri. Pero con una rotación de equipo rápida, todas las jugadoras firmaron la nota de 10 que se merece este grupo por el trabajo que viene realizando. En esta línea nos seguirán dando grandes alegrías. ¡Ánimo neskak, cada vez más y mejor!», les animan, orgullosos desde Goierri K.E.

