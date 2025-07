Jokin e Iker, elegantes protagonistas de la portada de fiestas realizada por su tío Julen Izagirre

Las fiestas de Santa Anastasia ya tienen portada. El vencedor del concurso organizado por el Ayuntamiento de Urretxu para su elección ha sido Julen ... Izagirre y aunque se trate de la cuarta vez que gana este certamen, a la que se unen otras tantas en el concurso de la portada de fiestas de Zumarraga, probablemente, estemos ante su portada más especial, ya que está protagonizada por sus dos sobrinos, Jokin e Iker Pascual, de 6 y 3 años. La obra se titula 'Euskal jaien argiak' y es una fotografía de los dos niños elegantemente vestidos de baserritarras, que hace un guiño al luminoso 'kandela piztea' por el euskera que se realiza en fiestas.

«Hacía tiempo que no me presentaba al concurso de la portada de las fiestas de Urretxu ya que últimamente he andado a tope de trabajo», reseñaba este viernes Izagirre, quien en 2024 tomó las riendas del bar Eire tras los 25 años de Txema Iriberri al frente del mismo. «Llevaba tiempo dando vueltas a la idea de realizar una portada inspirada en el encendido de velas por el euskera que se lleva a cabo el día de la Euskal Jaia, pero nunca me salía nada en claro», explicaba. Hasta que un día en el que se encontraba con sus sobrinos Jokin e Iker se le ocurrió que posaran junto a la imagen de una candela alumbrando el texto 'Urretxuko jaiak' vestidos de baserritarras.

Este año se han presentado al concurso de la portada de fiestas siete obras, que se encuentran expuestas en la casa de cultura hasta el 23 de septiembre. Este viernes al mediodía, el concejal Jon Albisua hizo entrega a Julen Izagirre del diploma y los 300 euros de premio para el ganador, recordando los grandes preparativos que implica el programa de fiestas y agradeciendo a Izagirre el trabajo realizado para dotarlo de una estupenda portada.