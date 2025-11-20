Inauguración de la exposición 'Afrika oihartzunak' de Jesús Amunarriz

UrretxuInauguración de la exposición 'Afrika oihartzunak' de Jesús Amunarriz
Tendrá lugar este viernes, a las 18.00 horas, en la sala Juan de Lizarazu, donde podrá ser visitada hasta el 7 de diciembre
Urretxu
Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:04
La sala Juan de Lizarazu acoge este viernes, a las 18.00 horas, la inauguración de una nueva exposición: 'Afrika oihar-tzunak-África el ... eco' de Jesús Amunarriz. «La propuesta de esta muestra fotográfica es hablar de nuestra propia vida, incorporando, a través de las imágenes y de las historias que las acompañan, ecos que nos llegan desde África y que hablan de nosotros mismos. Ello exige una reflexión, que nos debería de llevar a configurar actitudes particulares para enfrentarnos al espejo, ayudándonos a cruzar al otro lado y comprender quiénes somos», explica en la carta de presentación de la exposición Jesús Amunarriz, escritor y viajero apasionado por la naturaleza y la cultura, cuyas obras entrañan una profunda exploración de la conexión entre el ser humano y su entorno. Su obra llega envuelta en un aura poética, con la que el autor invita al público a un viaje interior. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de diciembre, de martes a domingo, de 17.30 a 20.30 horas.
