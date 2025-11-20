Inauguración de la exposición 'Afrika oihartzunak' de Jesús Amunarriz

Cristina Limia Urretxu Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:04 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

La sala Juan de Lizarazu acoge este viernes, a las 18.00 horas, la inauguración de una nueva exposición: 'Afrika oihar-tzunak-África el ... eco' de Jesús Amunarriz. «La propuesta de esta muestra fotográfica es hablar de nuestra propia vida, incorporando, a través de las imágenes y de las historias que las acompañan, ecos que nos llegan desde África y que hablan de nosotros mismos. Ello exige una reflexión, que nos debería de llevar a configurar actitudes particulares para enfrentarnos al espejo, ayudándonos a cruzar al otro lado y comprender quiénes somos», explica en la carta de presentación de la exposición Jesús Amunarriz, escritor y viajero apasionado por la naturaleza y la cultura, cuyas obras entrañan una profunda exploración de la conexión entre el ser humano y su entorno. Su obra llega envuelta en un aura poética, con la que el autor invita al público a un viaje interior. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de diciembre, de martes a domingo, de 17.30 a 20.30 horas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión