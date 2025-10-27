Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Grupo de participantes de la excursión geológica realizada el sábado a la cueva de Pozalagua y 'El Karpin'.

Urretxu

Gran acogida de la salida geológica

La 'Semana de Mineralogía y Paleontología' sigue adelante este miércoles con la 'Des-extinción'

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

Comenta

La 37ª 'Semana de Mineralogía y Paleontología' tuvo el sábado un sensacional comienzo, con la habitual salida geológica, que este año se realizó a ... la cueva vizcaína de Pozalagua y al parque ecológico de 'El Karpin' con lleno absoluto. El miércoles llegará otra de las grandes actividades de esta semana, el cinefórum documental 'Des-extinción', del que habrá ocasión de disfrutar a las 20.00, en Labeaga Aretoa, junto a un coloquio en el que participarán su director, Alfonso Par, y el gran científico, Eudald Carbonell (entrada libre).

