Goierri K.E. da cuenta de un error en el concurso gastronómico e informa que la cuadrilla ganadora fue Lagunak en lugar de Auzokoak

Goierri K.E. ha emitido un comunicado en el que da cuenta de un error en la entrega de premios del exitoso concurso gastronómico celebrado el 20 de septiembre dentro de las fiestas de Urretxu, tras cuyo análisis, la ganadora del mismo no es finalmente la sociedad Auzokoak tal y como se proclamó el día del certamen, sino la cuadrilla Lagunak. «Ante la polémica suscitada en redes sociales, desde Goierri K.E. queremos aclarar que, tras la revisión de las fotografías de los platos participantes en el concurso gastronómico hemos detectado que se cometió un error en la lectura de la numeración y dadas las características únicas del plato ganador, que no dan opción a error, la cuadrilla vencedora fue Lagunak en lugar de Auzokoak tal y como se proclamó el día del concurso», trasladan desde la entidad deportiva. «La visualización de las fotografías nos ha permitido ver el error de interpretación de números en el orden de entrega, en este caso, con número de cuadrilla, fallo que asumimos y pedimos disculpas tanto a Auzokoak por el error como a Lagunak por privarle de ese merecido premio y del acto mismo de la entrega de premios», transmiten a los dos participantes. Este año, el preciado concurso alcanzó su 47ª edición reuniendo a 39 cuadrillas preparando carrilleras de ternera en formidable ambiente en la plaza Gernikako Arbola.