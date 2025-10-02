Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La cuadrilla finalmente ganadora, Lagunak, y su plato de carrilleras.

Urretxu

Goierri K.E. da cuenta de un error en el concurso gastronómico, cuyo ganador fue Lagunak en vez de Auzokoak

La entidad deportiva, organizadora del exitoso certamen por tercer año, pide disculpas a los dos participantes por las molestias ocasionadas

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17

Goierri K.E. ha emitido un comunicado en el que da cuenta de un error en la entrega de premios del exitoso concurso gastronómico ... celebrado el 20 de septiembre dentro de las fiestas de Urretxu, tras cuyo análisis, la ganadora del mismo no es finalmente la sociedad Auzokoak tal y como se proclamó el día del certamen, sino la cuadrilla Lagunak. «Ante la polémica suscitada en redes sociales, desde Goierri K.E. queremos aclarar que, tras la revisión de las fotografías de los platos participantes en el concurso gastronómico hemos detectado que se cometió un error en la lectura de la numeración y dadas las características únicas del plato ganador, que no dan opción a error, la cuadrilla vencedora fue Lagunak en lugar de Auzokoak», trasladan desde la entidad deportiva.

