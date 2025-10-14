El Gobierno Municipal de Urretxu responde a las declaraciones de EH Bildu sobre ordenanzas y presupuesto «Sabe que, debido a la sustitución de personal municipal clave en la elaboración de ambos, se han adelantado los plazos de su aprobación», señala

Cristina Limia Martes, 14 de octubre 2025, 15:21

El equipo de Gobierno formado por EAJ-PNV y PSE-EE ha respondido, a través de una nota de prensa, a las declaraciones realizadas el pasado fin de semana por EH Bildu sobre las ordenanzas fiscales y el presupuesto municipal de 2026, que serán tratados en el Pleno extraordinario previsto este miércoles, a las 19.00 horas, en el Ayuntamiento de Urretxu.

«Ante lo expuesto, queremos trasladar a la ciudadanía diversas aclaraciones, ya que las apreciaciones difundidas por EH Bildu resultan imprecisas y omiten información relevante. Por ello, consideramos necesario contextualizar algunos aspectos clave para ofrecer una visión completa de la situación», comienzan por indicar desde el Gobierno Municipal en su réplica. «En primer lugar, sorprende que en su comunicado no mencione un hecho fundamental: el Ayuntamiento de Urretxu aprobará el mayor presupuesto de su historia, con un importe de 17.511.412 euros, más del doble del presupuesto aprobado en 2015, que fue de 8.193.418 euros, cuando este equipo asumió la responsabilidad de gobierno», señalan.

«Si la cifra es significativa, su contenido no lo es menos. Ya en el Pleno de noviembre de 2024, tal y como recogieron los medios locales el 1 y 3 de diciembre de 2024, el alcalde adelantó que el presupuesto de 2025 sería el paso previo al gran presupuesto de la legislatura, el de 2026, que rondará los 18 millones de euros», enuncian.

«Conviene recordar que el presupuesto de 2025 se aprobó con la abstención de EH Bildu, lo que hace difícil comprender su actual postura, más aún teniendo en cuenta que respalda proyectos que se encuentran reflejados en el presupuesto de 2026», reprueban desde el Gobierno Municipal.

Adelanto de plazos

«EH Bildu sabe, además, que el Ayuntamiento atraviesa un proceso de estabilización de plantilla derivado de la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo que conlleva la sustitución de dos trabajadoras clave en la elaboración de las ordenanzas y del presupuesto. Por ese motivo y para garantizar la correcta tramitación y ejecución de los proyectos previstos, el equipo de Gobierno decidió adelantar los plazos de aprobación del presupuesto, evitando retrasos que podrían comprometer la financiación del proyecto más importante incluido: el nuevo polideportivo Aldiri Bi», exponen

No obstante, apuntan que el presupuesto de 2026 no se centra únicamente en Aldiri Bi, sino que también incluye 1.156.000 euros para llevar a cabo inversiones como el nuevo aparcamiento en Mundo Mejor o la salida de Lilibaso hacia las piscinas, entre otros. «Además, antes de finalizar 2025 se pondrán en marcha otras actuaciones relevantes, como la reforma y ampliación del Centro de Día, la construcción de un rocódromo municipal y la instalación de un baño público junto al parque cubierto de San Martín. Asimismo, concluirán las obras del Centro Integral de Aspace y la adecuación del Pagoeta Gune Sozio Kulturala, financiadas con cargo al presupuesto 2025», añaden.

«En cuanto a la participación ciudadana, este equipo de Gobierno mantiene, como desde 2015, una actitud abierta y receptiva. Las reuniones con la ciudadanía se celebrarán como siempre, con total transparencia, para recoger propuestas y valorar aportaciones. En ellas explicaremos los motivos por los que se han reprogramado los plazos, motivos que ya se han trasladado en varias ocasiones a los representantes de EH Bildu», indican. «Además, se presentarán los proyectos pendientes en cada barrio, los compromisos adquiridos y la planificación prevista», citan.

«Para terminar, invitamos a EH Bildu a centrarse en el trabajo diario y en la colaboración constructiva, en lugar de priorizar la atención mediática. La ciudadanía de Urretxu merece un debate riguroso, responsable y orientado al avance común del municipio», concluyen desde el Gobierno Municipal.