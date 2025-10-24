El Gobierno Municipal se muestra satisfecho y EH Bildu desacuerdo con el proceso seguido

C. L. URRETXU. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

Desde el Gobierno Municipal, compuesto por EAJ-PNV y PSE-EE, muestran su satisfacción con la aprobación del presupuesto. «Está adaptado al contexto económico actual y mantiene firme nuestra apuesta por construir un Urretxu para las personas. Es el mayor presupuesto de la historia de Urretxu y duplica el aprobado en 2015, de 8.193.418 euros, año en el que EAJ-PNV asumió la responsabilidad de gobierno. Con estabilidad económica y gestión responsable, hemos sentado unas bases sólidas que nos permiten dar este salto económico en Urretxu. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. El año de la llegada al gobierno municipal de EAJ-PNV, 2015, el presupuesto se liquidó en 8 millones de euros. En la liquidación de 2025 proveemos 5 millones de remanente», exponen. En cuanto a las tasas e impuestos, el alcalde y responsable de Hacienda señala que «se han ajustado con prudencia y proporcionalidad, avanzando hacia una fiscalidad justa y sostenible, con una atención especial a las familias que más lo necesitan».

Desde EH Bildu, trasladan que su negativa a los presupuestos se debe «a la forma de hacer del Gobierno Municipal, no abriendo ninguna negociación con EH Bildu y habiendo adelantado considerablemente las fechas para su aprobación». Añade que «el Gobierno Municipal sigue sin tener un modelo de participación propio y que, por primera vez en 13 años, no se han celebrado reuniones vecinales antes de la aprobación de los presupuestos».

En cuanto a las tasas e impuestos municipales para 2026, indica que su voto en contra se debe «al cierre de puertas realizado a las cinco propuestas planteadas por EH Bildu, siendo tres además aplicadas en algunos municipios donde gobierna el PNV».

«Nosotros apostamos por la progresividad en las tasas e impuestos y el Gobierno Municipal no quiere dar pasos en esa dirección», exponen.

«En cualquier caso, seguiremos ejerciendo nuestra actividad política con responsabilidad y continuaremos trabajando para mejorar la vida de los urretxuarras, con y para la ciudadanía», señalan desde EH Bildu.