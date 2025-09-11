Las fiestas de Urretxu y sus embajadores

Junto al tradicional programa de actos que el lunes comenzó a buzonearse en las casas con la portada de Julen Izagirre, Urretxu presenta cada año ... sus fiestas de Santa Anastasia mediante un acto en el que los colectivos y personas que participan en ellas cuentan cuáles son sus propuestas para disfrutar de unos días tan especiales en el pueblo.

«Como siempre digo, detrás de este programa hay muchas personas, no es un tema propio y único del Ayuntamiento, junto al personal municipal de la Brigada y Cultura, muy distintos grupos de Urretxu tienen una gran participación en el mismo, este año hemos mantenido cuatro reuniones abiertas con el objetivo de dar forma al programa y recoger propuestas, junto a los habituales contactos informales de las labores de organización», comenzó por reseñar el alcalde, Jon Luqui. «Creo que el programa de este 2025 consolida los cambios dados el año pasado en la Euskal Jaia, contempla clásicos y también novedades», avanzó.

La primera cita será este sábado, con el Festival Internacional de Folklore de Lurra Dantza Taldea, agrupación que cumple 60 años. Desde la misma, Juan Luis Elgarresta explicó que el festival alcanzará su 36ª edición con cuatro grupos invitados: Agrupación Raxela de Guatemala, Lous Tchancayres de Francia, Revetlers des Pui D'Inca de Palma de Mallorca y Eguzkilore de Vitoria. El día comenzará con una feria de artesanías relacionadas con el mundo del folclore, de 10.00 a 14.00 y un curso de danzas del mundo a las 13.00, en la plaza Areizaga-Kalebarren. A las 12.00, tendrá lugar la recepción oficial a los grupos invitados en el Ayuntamiento y a las 18.30, comenzará el festival en la plaza Gernikako Arbola. Durante el evento también se desarrollará el habitual concurso fotográfico. Junto a ello, Lurra bailará en el día en homenaje a los mayores de este domingo, en el larde de txistularis y en el desfile de la Euskal Jaia junto a grupos invitados de Pamplona, Estella y Azpeitia.

UZ Herri Kirol Elkartea sacará una carroza en la Euskal Jaia con motivo del 35º aniversario de su creación como asociaciónLas canciones de Andoni Oruesagasti a sus aitonas, el guiño a Lertxundi... serán algunas de las novedades del alarde

Ino Ugarteburu y José Antonio Calvo hablaron de la propuesta que, por tercer año, traen a las fiestas, en este caso serán dos campeonatos, de toca y de bote, que tendrán lugar este domingo, a las 11.00 horas, en la plaza Gernikako Arbola, para niños, jóvenes y mayores. La inscripción al bote será gratuita, mientras que en la toca habrá que abonar 2 euros en el caso de los mayores de 16 años (para los menores de 16 será gratuita). Habrá premios para los mejores de cada categoría y sorteo de regalos para quienes no se lleven ningún premio.

El técnico de Juventud, Beñat Zamalloa, dio a conocer las primeras Gazte Olimpiadak organizadas desde el servicio para adolescentes Gazte Bidean animados por el éxito de la iniciativa en localidades cercanas. Serán el 22 de septiembre, a las 11.00 horas, para jóvenes de 13 a 18 años.

Las pregoneras de este año, las jugadoras del equipo de baloncesto femenino Goierri Aldapa que han logrado el ascenso a 2ª Nacional, no pudieron acudir a la presentación, pero el delegado de la sección de baloncesto de Goierri K.E. Sergio Galdeano, anunció, en su nombre, que estaban preparando con ilusión la cita. «El objetivo será dar un inicio bonito a las fiestas, en las que todos disfrutemos en gran ambiente», deseó.

Gran alarde de txistularis

Desde el grupo de txistularis Lizarriturri, Ibon Garmendia ofreció los detalles de otro de los grandes eventos de las fiestas, el alarde de txistularis que tendrá lugar el 20 de septiembre, a las 19.30 horas, en la plaza Iparragirre, con un montón de artistas invitados. «Habrá rostros conocidos que vienen colaborando con nosotros desde hace años y otros nuevos, al igual que en el repertorio, que incluirá clásicos y novedades», señaló. «Andoni Oruesagasti ha compuesto dos canciones para sus abuelos, ese día las interpretará con nuestro acompañamiento y el de Lurra», anunció. «También tocaremos varias piezas con los dulzaineros de Iratzarri, Irrintzi ofrecerá las Korteseko Dantzak y entre los cantantes tendremos a Jokin Garitano como nuevo invitado. Al hilo de la retirada anunciada por Benito Lertxundi el año pasado y a modo de homenaje, interpretaremos también dos de sus canciones con dos de sus sobrinos», avanzó Garmendia sobre el gran alarde. «El año pasado hicimos una despedida especial al bajista Patxi Urrestarazu y este año le sustituirá el profesor de la musika eskola Pedro González, también contaremos con Jon Goenaga al piano y Asier Alkorta a la guitarra», informó.

Junto a ello, el 19 de septiembre, Lizarriturri ofrecerá la habitual kalejira con la banda de música de Iparragirre Balerdi, a las 19.30 horas. El 21 de septiembre, llevará a cabo otra kalejira a las 10.00 y saldrá en el desfile de la Euskal Jaia, en el que cumple 65 años participando.

Desde el taller de música Iparragirre Balerdi, Unai Izagirre contó que, como en otros años, el 19 de septiembre ambientarán los instantes previos al chupinazo con una kalejira junto a los txistularis de Lizarriturri a partir de las 19.30 horas, con la que tratarán de animar a la gente a desembocar con ellos delante del Ayuntamiento. Junto a ello el día 22, ofrecerán su sesión de bailables a las 20.00 horas, en la plaza Gernikako Arbola.

Carroza de UZ Herri Kirolak

Desde UZ Herri Kirol Elkartea, Izaskun Arruti detalló que las pruebas de bueyes alcanzarán su 22 edición este año. Serán el 20 de septiembre, en el probaleku de San Martín-Barrenkale, con dos sesiones, la primera a las 13.00 y la segunda a las 17.30. Participarán Patxi Aranberri, Asier Izagirre 'Ipiñarrieta', Iker Zubillaga 'Igeldo' y Rafa Alegría (este último llegado de Bermeo). La de Urretxu es la segunda de las tres tiradas del Campeonato de Bueyes de Urretxu y Zumarraga, la primera tuvo lugar en las fiestas de Santa Isabel de Zumarraga y la tercerá será la final, que se celebrará el día de Santa Lucía.

La Euskal Jaia tendrá un brillo especial para UZ Herri Kirol Elkartea, que sacará una carroza en el desfile con motivo del 35º aniversario de su creación como asociación. Ese día, al igual que el año pasado, también prepararán un par de bueyes en la plaza Gernikako Arbola con los que acudirá en kalejira a por las carrozas. Para acabar, el 22 de septiembre, día de las cuadrillas, realizará la tradicional sokatira, a las 17.30 horas, en la plaza Gernikako Arbola.

El presidente de Goierri K.E, Juan Luis Ayuso, habló del 47º concurso gastronómico de las fiestas, que tendrá lugar el 20 de septiembre, a partir de las 16.00, en la plaza Gernikako Arbola, con 'carrilleras mar y montaña' como plato a preparar. Su organización recae por tercer año en Goierri K.E. «Ha sido un bombazo, el primer día de inscripción se apuntaron 36 parejas y al día siguiente el aforo de 40 plazas estaba completo», relató. «Gracias a los 32 bares y comercios del pueblo por su colaboración», trasladó Ayuso.

Jokin Rodríguez presentó la sokamutura prevista el 20 de septiembre, a las 18.30 horas, en la plazoleta de Elizalde. «Bigantxas, zezentxos y otras actividades con animales forman parte de la fiesta taurina popular, nacida del pueblo y para el pueblo. Este año, atendiendo a los tantos jóvenes que se venían acercando a nosotros pidiéndolo, pusimos encima de la mesa la posibilidad de realizar una sokamuturra y finalmente ha sido posible gracias al Ayuntamiento», indicó. «Esta actividad nos recuerda a las bigantxas que se hacían antaño, será para mayores de 16 años, con participación libre. Dará continuidad y sitio a un acto muy arraigado en Euskal Herria, que se desarrollará cumpliendo en todo momento la estricta normativa sobre el bienestar animal, por lo que queremos transmitir tranquilidad y aparcar la preocupación que pueda haber sobre ello», añadió Jokin Rodríguez. Indicó que el mismo día 20, a las 12.00, habrá ponis, toro mecánico y juegos de recortadores en la plazoleta de San Martín.

Desde el colectivo de carroceros y carroceras, Oier Fernández contó que este sábado realizarán la habitual txistorrada de carroceros, esta vez con electrocharanga incluida. En cuanto a la Euskal Jaia, señaló que parece que los cambios dados han atraído a más gente y que este año habrá 13 carrozas en el desfile. Terminó animando al público a aplaudir a las carrozas a su paso.

Ana Álvarez, desde Goiargi, explicó que la coral participará en el alarde de txistularis y que el día de la Euskal Jaia ofrecerá un kantu poteo, a partir de las 12.30 horas, tanto con repertorio euskaldun, como temas populares de habaneras...