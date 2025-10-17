Excursión a la cueva de Pozalagua y al parque ecológico 'El Karpin' con Urrelur

El museo Urrelur ha organizado una salida geológica a la cueva vizcaína de Pozalagua y al parque ecológico de 'El Karpin' para el 25 ... de octubre, dentro de la 'Semana de Mineralogía y Paleontología'. El plazo de inscripción se encuentra abierto hasta el miércoles, 22 de octubre.

«La cueva de Pozalagua, ubicada en el valle de Carranza, es un prodigio natural, posee la mayor concentración de estalactitas excéntricas del mundo, formaciones que crecen desafiando la gravedad, conformando un mosaico deslumbrante. Es una auténtica catedral subterránea», describen desde Urrelur. El parque ecológico de 'El Karpin' también tiene su particular atractivo. «Es un centro de acogida de animales silvestres y parque ecológico de gran valor», destacan.

Los participantes se reunirán el día 25 a las 08.20 horas en la plaza Iparragirre de Urretxu. Tras las explicaciones pertinentes, de unos 10 minutos, partirán hacia Bizkaia. A las 11.00, llegarán al Parketxe Pozalagua y a las 12.00, visitarán la cueva. A las 13.15, comerán en el restaurante Aizko de Pozalagua.

A las 16.00, visitarán el parque de 'El Karpin' y a las 18.00, emprenderán la vuelta a Urretxu, llegando hacia las 20.00 . El precio de la salida es de 46,40 euros para los adultos e incluye autobús, guía, entradas y comida). En el caso de los niños y jóvenes de 7a 16 años, el precio será de 33 euros y deberán ir acompañados de un adulto . Los interesados en participar deben enviar un correo electrónico a urrelur@urretxu.eus, con la hoja de inscripción completada. Esta hoja está disponible en la web urretxu.eus. Los organizadores dan varias recomendaciones a los participantes: llevar almuerzo y bebida, fijarse en el tiempo, llevar ropa para andar por el monte y ropa para cambiarse (botas, gorro, impermeable...). Antes de entrar en el autobús tendrán que meter las botas sucias en una bolsa.

Una semana muy completa

La excursión mineralógica paleontológica a Pozalagua se enmarca dentro de la Semana Urrelur que se va a celebrar del 27 de octubre al 2 de noviembre. A partir del día 27, el Museo Urrelur vuelve a celebrar la 37 edición de la semana cultural con el objetivo de acercar al público el mundo de las ciencias naturales de una manera amena y atractiva.

Entre los numerosas actividades ya ctos programados durante esta semana, el Museo pone a disposición de quien lo desee un servicio guiado para realizar la visita y acercar así a todas las personas interesadas este fascinante mundo de los minerales y fósiles: 1.- Del 30 de octubre al 3 de noviembre, visitas guiadas para colegios con cita previa y horario flexible. Imprescindible llamar previamente reservando su turno de visita.

El 4 y 5 de noviembre: una visita guiada a la mañana, a las 11.30 horas (idioma en función del público) y otras dos a la tarde, a las 17.00 (euskera) y 18.00 (castellano). El punto de encuentro será la puerta del Museo (en la casa de cultura) y puede participar quien lo desee. Además habrátalleres para conocer las propiedades de los minerales.

Del día 3 al 5 de noviembre se ha organizado la feria de minerales y fósiles. El frontón Ederrena dará cabida a más de cien metros lineales destinados a la compra-venta-cambio de minerales, fósiles, gemas. En Urretxu se reúnen expositores, vendedores y entendidos de todos los rincones y con el paso de los años esta feria se ha convertido en un punto de encuentro para todos los aficionados. Allí se podrán encontrar desde las piezas que todos conocemos hasta las más raras.

Además, la Asociación Fotográfica 'Argazkia', un año más ha organizado el Concurso de Fotografía (8º. Edición) con el tema de los minerales y fósiles. Las bases las encontraréis en la web y también en los puntos de información de la semana Urrelur.

Por otra parte, el Grupo de Cine Club Butak 21 ha organizado la proyección del documental científico 'Des-Extinción' y se contará conla presencia de Eudald Carbonell, famoso paleoantropólogo y geólogo, codirector de Atapuerca y Alfonso Par, director del documental.

Cabe recordar que el museo nace en 1987 con el objetivo de divulgar el conocimiento sobre este tema. Los minerales y fósiles nos hablan de muchas cosas, de la materia de la que se compone la Tierra, de los elementos químicos y de la evolución del mundo, entre otras. Son tesoros de la Tierra. Lo que la naturaleza nos esconde unas veces y otras nos muestra de forma espectacular. Minerales, fósiles, piedras, formas geológicas imposibles...