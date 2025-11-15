Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las escenas de la obra 'Amama' que esta tarde recala en Urretxu.

Urretxu

El espectáculo 'Amama' de la compañía de danza Aukeran llega este domingo a Labeaga Aretoa

Aquellos que todavía no tengan su entrada pueden adquirirla a partir de las 16.00 horas

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16

El espectáculo infantil 'Amama' de la compañía de danza Aukeran llega este domingo, a las 17.00 horas, a Labeaga Aretoa, dentro de la temporada de artes escénicas organizada conjuntamente por los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga. Aquellos que todavía no tengan su entrada, pueden adquirirla a partir de las 16.00 horas, en Labeaga, al precio de 5 euros.

«Por primera vez en más de 25 años, la compañía de danza Aukeran se sumerge en el mundo infantil de manera respetuosa y entusiasta, a través de una lectura renovada del cuento tradicional, con coreografías novedosas que trasladarán a los asistentes a las diferentes geografías de nuestra Euskal Herria mediante increíbles personajes», reseñan sobre la obra. «La amama contará cuentos a su nieta. A través de coreografías basadas en bailes vascos, se escenificarán siete cuentos. Un cuento por cada territorio de Euskal Herria, mediante diversos personajes. Junto con la lectura, la danza será la representación coreográfica de los cuentos», enuncian.

