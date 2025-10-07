La entrada en vigor de la OTA en las zonas 3 y 4 se retrasa a noviembre

La entrada en vigor de la ampliación de la OTA a las zonas 3 y 4 del municipio que engloban las calles Matxinporta, Nekolalde, ... Jauregi, Elizalde, los barrios Gurutze, Santa Bárbara y las calles Labeaga 33-51, Labeaga 70-74, Ipeñarrieta y el barrio Pagoeta se verá ligeramente retrasada.

Desde el Ayuntamiento explican que muchos vecinos vienen realizando las solicitudes de las viñetas de residente durante los últimos días de septiembre y primeros días de octubre y dado que la Policía Municipal necesita un tiempo para su tramitación, su puesta en marcha deberá posponerse como mínimo, hasta el próximo 3 de noviembre. La fecha en la que se pondrá definitivamente en marcha será comunicado y puesta en conocimiento de la ciudadanía con la debida antelación.

«Cabe recordar que, por acuerdo del Pleno celebrado el 29 de enero, se aprobó la modificación de la Ordenanza del servicio de OTA y tras el periodo de exposición al público, su texto íntegro fue publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el pasado 23 de abril, encontrándose la misma en vigor desde el día 24 de abril. No obstante, dado que la modificación aprobada, entre otros, tenía por objeto ampliar las zonas de la OTA a las mencionadas zonas 3 y 4, los meses de junio a septiembre se han destinado a que los vecinos y vecinas de dichas calles tramitaran las viñetas para residentes que les facultarán a estacionar en las mismas, así como para llevar a cabo las labores de instalación de la señalización vertical y los trabajos de pintura de la señalización horizontal», reseñan desde el consistorio.