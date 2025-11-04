Encuesta para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la gestión municipal

C.L. URRETXU. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Urretxu da cuenta de su participación en el proyecto ELoGE (European Label of Governance Excellence), una iniciativa promovida por la asociación de municipios vascos EUDEL y el Consejo de Europa, que tiene como objetivos medir y mejorar la excelencia en el ámbito de la gobernanza local, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y la calidad de los servicios públicos.

«Dentro del proceso ELoGE, la visión y la opinión de la ciudadanía son fundamentales y en esa dirección, se ha puesto en marcha una encuesta ciudadana para conocer las percepciones de los vecinos y vecinas sobre el funcionamiento y la gobernanza del Ayuntamiento. La encuesta es anónima y solamente requiere entre 5 y 10 minutos completarla», informan desde el consistorio.

«A través de esta encuesta, podremos identificar los puntos fuertes y áreas de mejora del Ayuntamiento, y desarrollar medidas de avance en los servicios públicos y las políticas municipales, basándonos en la opinión de los vecinos y vecinas», enuncian.

«La certificación ELoGE, reconocida por el Consejo de Europa, se fundamenta en los 12 principios de la buena gobernanza, entre ellos: la transparencia, la ética pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la calidad de la administración y la sostenibilidad», enumeran desde el consistorio.

El Ayuntamiento realiza un proceso de autoevaluación complementado con tres encuestas: a la ciudadanía, a los cargos electos y al personal municipal. «De esta manera, el autodiagnóstico municipal se enriquece con las aportaciones de todos los agentes implicados», indican.

Cómo realizar la encuesta

La encuesta se encuentra disponible hasta el 16 de noviembre para que la ciudadanía pueda contestarla entrando en el enlace https://labur.eus/eloge-herritarrak. «Invitamos a participar y aportar la visión de todos y todas para construir juntos un municipio más transparente, eficiente y participativo», trasladan.