Emoción hasta el último momento en el concurso de escaparates navideños Urretxu y Zumarraga han presentado la XX edición del certamen, en el que no se dará a conocer el nombre de los ganadores (ni siquiera a ellos) hasta el 18 de diciembre, a las 13.30 horas

Urretxu ha sido este jueves el anfitrión de una de las actividades que anuncia la proximidad de la Navidad, el concurso de escaparates navideños de Urretxu y Zumarraga, que cada año va alternando su presentación y entrega de premios entre ambas localidades y ya van unas cuantas... El certamen alcanza su XX edición después de que fuera recuperado en 2016, impulsado por los ayuntamientos de los dos municipios con la colaboración de la asociación Bi-Tartean.

Los alcaldes Jon Luqui y Mikel Serrano, han dado a conocer los detalles de la convocatoria, que goza de una estupenda acogida, habiendo congregado hasta la fecha a una media de entre 30 y 34 participantes. Los primeros ediles han puesto en valor «esta altísima participación que se mantiene año tras año y el excelente nivel que muestran los escaparates, que hacen cada vez más difícil la labor del jurado» y han agradecido «la dedicación, el cariño y el esfuerzo de nuestros comerciantes, que contribuyen de forma decisiva a dinamizar el comercio local y a reforzar el sentimiento de comunidad».

Han explicado que el concurso mantiene como objetivos principales «llenar de luz, creatividad y ambiente festivo las calles de ambas localidades, dinamizar el comercio local y poner en valor ese trabajo de los establecimientos que participan cada año».

Este viernes se abre el plazo de inscripción. Los establecimientos pueden apuntarse hasta 28 de noviembre en la oficina de la red vasca de puntos de asistencia comercial MerkaSaretza de Urola Garaia, nuevo nombre de la hasta ahora denominada oficina técnica de comercio situada en el número 56 de la calle Labeaga de Urretxu. Los escaparates deberán estar montados para el 1 de diciembre y estar expuestos hasta el 16 de diciembre, permaneciendo iluminados hasta las 21.00 horas durante todo ese periodo de exhibición. Como requisito obligatorio, deberán incluir de forma predominante artículos de venta habitual del comercio.

El jurado estará formado por representantes de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, MerkaSaretza de Urola Garaia, los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga y la escuela de Bellas Artes, que valorarán la imaginación, originalidad, mensaje, calidad estética y relación con el ambiente navideño de los escaparates. Habrá un primer premio dotado de diploma, una cesta de productos Bertatik Bertara y un bono de 200 euros para su consumo en comercios locales, un segundo premio dotado de diploma, una cesta de productos Bertatik Bertara y un bono de 100 euros, un tercer premio dotado de diploma y una cesta de productos Bertatik Bertara y un premio popular dotado de diploma y una cesta de productos Bertatik Bertara. El jurado también podrá otorgar menciones especiales a aquellos escaparates que destaquen por alguna característica singular en caso de considerarlo oportuno, a los que se les entregará un diploma

Cómo votar desde el público

El premio popular será gestionado por la asociación Bi-Tartean, que mantendrá abierta la votación del 1 al 15 de diciembre. Podrá realizarse por WhatsApp a través del número 688812209, en la web de Bi-Tartean www.bitartean.eus o mediante el código QR que estará disponible en el distintivo que llevarán todos los escaparates participantes. Entre todas las personas que den su voto se sorteará un bono de 100 euros a gastar en los establecimientos asociados.

La entrega de premios se celebrará el 18 de diciembre, a las 13.30 horas, en el Ayuntamiento de Zumarraga y como novedad, hasta ese mismo momento no se darán a conocer los nombres de los comercios ganadores (ni siquiera a ellos para asegurar su asistencia como se venía realizando), bajo el propósito de mantener la emoción hasta el último instante y que sea un acto compartido con todos los establecimientos participantes.