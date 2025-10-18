Donación del torneo de tiro al plato de Goierri K.E. a Aspace

Momento de la entrega de la recaudación de los responsables de Goierri K.E. a Aspace.

Dando continuidad a la tradición emprendida hace más de cuatro décadas, la sección de caza y tiro de Goierri K.E. celebró el pasado mes de septiembre su campeonato de tiro al plato pro Aspace, cuyos fondos son destinados a dicha asociación en aras de impulsar la labor que realiza con las personas afectadas por parálisis cerebral.

Fue una tirada de minifoso a 25 platos, que tuvo lugar el día 6, en el campo de tiro Txopekua, con un total de 24 participantes y un formidable ambiente, de la que se alzó vencedor Mikel Gerrikoetxeberria, seguido de Juan José Barreiro e Iñigo Álvarez

Hace unos días, los responsables de Goierri K.E. procedieron a la entrega de la recaudación del evento a los componentes de Aspace, quienes recibieron con agradecimiento la aportación.

Desde la sociedad deportiva urretxuarra esperan poder seguir llevando a cabo esta iniciativa solidaria por muchos años más.