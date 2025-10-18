Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la entrega de la recaudación de los responsables de Goierri K.E. a Aspace.

Urretxu

Donación del torneo de tiro al plato de Goierri K.E. a Aspace

Llevan más de cuatro décadas colaborando con la labor que la asociación realiza con personas que padecen parálisis cerebral

C.L.

urretxu.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

Comenta

Dando continuidad a la tradición emprendida hace más de cuatro décadas, la sección de caza y tiro de Goierri K.E. celebró el pasado mes de septiembre su campeonato de tiro al plato pro Aspace, cuyos fondos son destinados a dicha asociación en aras de impulsar la labor que realiza con las personas afectadas por parálisis cerebral.

Fue una tirada de minifoso a 25 platos, que tuvo lugar el día 6, en el campo de tiro Txopekua, con un total de 24 participantes y un formidable ambiente, de la que se alzó vencedor Mikel Gerrikoetxeberria, seguido de Juan José Barreiro e Iñigo Álvarez

Hace unos días, los responsables de Goierri K.E. procedieron a la entrega de la recaudación del evento a los componentes de Aspace, quienes recibieron con agradecimiento la aportación.

Desde la sociedad deportiva urretxuarra esperan poder seguir llevando a cabo esta iniciativa solidaria por muchos años más.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donación del torneo de tiro al plato de Goierri K.E. a Aspace

Donación del torneo de tiro al plato de Goierri K.E. a Aspace