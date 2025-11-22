Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los premiados y organizadores del concurso fotográfico de la 'Semana de Mineralogía y Paleontología' el viernes, en el Portalón. Limia
Urretxu

Quién dijo que los fósiles y minerales no son fotogénicos...

Gurutze Langarika ha ganado el concurso fotográfico de este año; Carlos Mediavilla ha sido segundo y Jesús Heras el mejor local

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

Quién dijo que los fósiles y minerales no son fotogénicos... la legazpiarra Gurutze Langarika ha conquistado al jurado del octavo concurso fotográfico de la 'Semana ... de Mineralogía y Paleontología' de Urretxu con la imagen de un espléndido mineral que destila elegancia, originalidad y algún que otro secreto a descubrir. El certamen de este año ha contado con 25 participantes. Langarika recibió el pasado viernes los 150 euros reservados para la vencedora en la entrega de premios celebrada en el Portalón. El urretxuarra Carlos Mediavilla recibió el segundo premio, de 100 euros. El premio a la mejor fotografía local fue para el también urretxuarra Jesús Heras, dotado de 90 euros. En la categoría infantil, el azkoitiarra Amets Karrera fue primero, llevándose 50 euros y un mineral, y la urretxuarra Irene Minerba segunda, recibiendo 30 euros y otro mineral. Zorionak!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Quién dijo que los fósiles y minerales no son fotogénicos...

Quién dijo que los fósiles y minerales no son fotogénicos...