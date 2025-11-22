Quién dijo que los fósiles y minerales no son fotogénicos...
Gurutze Langarika ha ganado el concurso fotográfico de este año; Carlos Mediavilla ha sido segundo y Jesús Heras el mejor local
Urretxu
Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:09
Quién dijo que los fósiles y minerales no son fotogénicos... la legazpiarra Gurutze Langarika ha conquistado al jurado del octavo concurso fotográfico de la 'Semana ... de Mineralogía y Paleontología' de Urretxu con la imagen de un espléndido mineral que destila elegancia, originalidad y algún que otro secreto a descubrir. El certamen de este año ha contado con 25 participantes. Langarika recibió el pasado viernes los 150 euros reservados para la vencedora en la entrega de premios celebrada en el Portalón. El urretxuarra Carlos Mediavilla recibió el segundo premio, de 100 euros. El premio a la mejor fotografía local fue para el también urretxuarra Jesús Heras, dotado de 90 euros. En la categoría infantil, el azkoitiarra Amets Karrera fue primero, llevándose 50 euros y un mineral, y la urretxuarra Irene Minerba segunda, recibiendo 30 euros y otro mineral. Zorionak!
