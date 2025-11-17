Diálogos, cine, literatura y música en clave de convivencia

El pasado mes de marzo se presentó en sociedad realizando un simbólico acto circular en el centro socio cultural de Pagoeta y ahora se ... dispone a celebrar sus primeras jornadas dirigidas a la ciudadanía bajo el título 'Tejiendo convivencia desde una memoria compartida'. El Foro de Convivencia de Urretxu continúa dando pasos hacia adelante y, tal y como anunció en su presentación de marzo, uno de sus propósitos es organizar actividades, a través de las cuales, invitar a la ciudadanía a compartir con ellos el camino que vienen realizando en torno a la convivencia y la memoria en la localidad.

Las jornadas se desarrollarán durante los próximos cuatro jueces, 20 y 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre, con entrada gratuita y libre hasta completar el aforo. Llegan con una importante combinación de contenidos. «Por un lado, contaremos con la participación de expertos que nos hablarán del marco sobre lo trabajado durante estos años y con testimonios de personas que directamente han sufrido la violencia de motivación política. Por otra parte, ahondaremos en el cine y la literatura para ver cómo han plasmado nuestro pasado reciente y la violencia desde distintas perspectivas», señalan.

La primera cita será este jueves, a las 19.00, en el centro socio cultural de Pagoeta, bajo el título 'Dialoguemos'. Se abordarán dos cuestiones. La primera '¿Por qué le llamamos violencia de motivación política', se desarrollará con la participación de Laura Pego (del 'Proyecto Tortura'), Roberto Moreno (coordinador del área de Justicia del Ararteko) y Aintzane Gamiz como facilitadora de Baketik. La segunda cuestión a tratar será 'Las mujeres en la construcción de la paz y la memoria' y contará con el testimonio de tres mujeres que dará paso a un coloquio, igualmente con Aintzane Gamiz como facilitadora.

Cine y literatura

'Miradas del cine' es el título de la siguiente propuesta. Se proyectarán dos documentales, ambos a las 19.00, en Labeaga Aretoa, el 27 de noviembre 'ETA el final del silencio-Orígenes', serie documental del periodista Jon Sistiaga, y el 4 de diciembre 'Indarkeriaren Oi(h)artzunak', que incluirá un coloquio con el director Ander Iriarte. La última actividad será 'Voces de la literatura' el 11 de diciembre, a las 19.00, en el centro socio cultural de Pagoeta y reunirá a un elenco multidisciplinar: el escritor Iban Zaldua compartiendo su obra 'Como si todo hubiera pasado', Laura Mintegi con su libro 'Legez kanpo', una lectura de Amaia Aranburu, la actuación de músicos locales y Mikel Babiano como moderador.