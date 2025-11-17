Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los integrantes del foro creando su particular 'árbol de los deseos' durante su presentación pública de marzo. LIMIA

Urretxu

Diálogos, cine, literatura y música en clave de convivencia

El Foro de Convivencia de Urretxu ha organizado sus primeras jornadas dirigidas a la ciudadanía, que darán comienzo este jueves con múltiples invitados

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

El pasado mes de marzo se presentó en sociedad realizando un simbólico acto circular en el centro socio cultural de Pagoeta y ahora se ... dispone a celebrar sus primeras jornadas dirigidas a la ciudadanía bajo el título 'Tejiendo convivencia desde una memoria compartida'. El Foro de Convivencia de Urretxu continúa dando pasos hacia adelante y, tal y como anunció en su presentación de marzo, uno de sus propósitos es organizar actividades, a través de las cuales, invitar a la ciudadanía a compartir con ellos el camino que vienen realizando en torno a la convivencia y la memoria en la localidad.

