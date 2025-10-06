Detenida en Urretxu por agredir a su pareja con un arma blanca La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Donostia, donde permanece estable y fuera de peligro

La Ertzaintza ha detenido este lunes por la tarde a una mujer de 59 años acusada de un presunto delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia doméstica, tras agredir con un arma blanca a su compañero sentimental en una vivienda de Urretxu. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Donostia, donde permanece estable y fuera de peligro.

Los hechos se produjeron pasadas las seis de la tarde, cuando los servicios policiales fueron alertados sobre un altercado en un domicilio de la localidad, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Patrullas de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Deba Urola se desplazaron al lugar y localizaron a un hombre con lesiones provocadas por arma blanca, concretamente en el cuello y la clavícula. Los servicios sanitarios acudieron con urgencia y procedieron a su evacuación al Hospital Donostia, donde recibió atención médica inmediata y se encuentra en principio en situación estable y fuera de peligro.

Diligencias como investigado

Según las primeras investigaciones, la agresión se habría producido tras una discusión entre la pareja. La mujer, que también se encontraba en la vivienda, habría atacado al hombre con el arma blanca causándole las citadas heridas. Durante el suceso, la presunta agresora, que ha sido detenida por un delito de homicidio en grado de tentativa, sufrió algunas contusiones, aparentemente como consecuencia de golpes propinados por la víctima. Por este motivo, al hombre se le han abierto diligencias como investigado por un supuesto delito de violencia de género.

La detenida permanece bajo custodia policial mientras la Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de este suceso.

