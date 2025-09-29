Declaración institucional en el 40 aniversario del atentado del hotel Monbar

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Urretxu ha aprobado por unanimidad una delcaración institucional en el 40 aniversario del atentado del GAL en el ... hotel Monbar de Baiona. «El asesinato de Joxe Maria Etxaniz Maiztegi 'Potros' vulnera el derecho a la vida, tal y como establece el derecho internacional de los derechos humanos», destaca la declaración.

«Las y los representantes políticos del Ayuntamiento de Urretxu teníamos, desde hace mucho tiempo, una deuda con el municipio: conocer y defender la verdad, la memoria y los derechos humanos, para afrontar el pasado con honestidad y poder fijar las bases de la convivencia del futuro. Desde que creamos la Mesa de Convivencia de Urretxu, hace ocho años, hemos dialogado y reflexionado mucho y hemos tenido la oportunidad de escuchar de primera mano los testimonios de quienes han sufrido injustamente: presos de ETA, políticos amenazados, familiares de presos y de ertzainas asesinados...», recuerda el texto.

«Todos los miembros de esta corporación municipal, en la medida en que representamos a nuestros partidos políticos, pero, sobre todo, en la medida en que representamos las diversas naturalezas, ideologías e identidades de las y los urretxuarras, nos hemos dado cuenta de qué es lo que nos une: la voluntad de llegar a unos acuerdos básicos para afrontar los retos principales del proceso de paz, y la necesidad de ir soltando los nudos que aún aprietan la convivencia a día de hoy», continúa la declaración.

«Es nuestra labor como representantes políticos reconocer a todas las personas que han padecido un sufrimiento injusto y tenemos que hacerlo con una mirada crítica del pasado. La autocrítica nos corresponde a todas y a todos, también a la sociedad civil. Sin equidistancias, sin ambigüedades». En este sentido, reconoce «que la voluntad política y colectiva para el diálogo son las mejores bases para poder seguir dando pasos cada vez más firmes en el camino hacia la convivencia».

«Aquí no hay vencedores ni vencidos, reconocemos los relatos y los sufrimientos de todas las personas que han compartido sus vivencias. Reconocemos, a su vez, que dependiendo de dónde nos hemos situado y la situación que hemos vivido en el pasado, hemos atendido más unos sufrimientos que otros, y sabemos que, ante todo, esa atención no ha sido siempre suficiente. Ahora nos corresponde seguir tendiendo puentes y seguir trabajando por la reconciliación y la convivencia. Teniendo en cuenta todos los sufrimientos y para ello, todas y todos tenemos que hacer una lectura crítica de nuestro pasado más reciente, también las y los urretxuarras».

Recuerda que el informe publicado el 24 de junio de 2008 por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco sobre las víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de Estado, se recogió el caso de Etxaniz en la lista de personas asesinadas en atentados. «El Ayuntamiento de Urretxu ya trasladó a la familia de Joxe Maria Etxaniz Maiztegi 'Potros' de forma privada su reconocimiento en enero de 2019. Hoy, en el 40 aniversario del asesinato, realizamos esta declaración institucional individualizada de reconocimiento. Hacemos una mención especial a su familia y al sufrimiento añadido que ha padecido. Queremos acercarnos a la familia con responsabilidad, verdad y empatía».