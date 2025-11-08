Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Martintxo', adorado entre los niños, se queda en casa por prevención. LIMIA

Urretxu

Cuenta atrás para la fiesta de San Martín, este año sin el cerdo 'Martintxo' debido a las restricciones

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

«Fue en 1976 cuando un grupo de vecinos y vecinas del barrio de San Martín de Urretxu comenzó a organizar una degustación de pintxos ... y juegos en el mismo barrio. Con el paso de los años y la ayuda del Ayuntamiento, la iniciativa ha ido cobrando fuerza. Con algunos cambios de ubicación, pero la costumbre sigue viva, y también el impulso de los vecinos de San Martín. Así, años después continúan organizando y celebrando la fiesta con la misma ilusión», reseñan desde el consistorio sobre la fiesta de San Martín, que el próximo martes volverá a realizarse en la carpa instalada en plaza Iparragirre.

