Cuenta atrás para la fiesta de San Martín, este año sin el cerdo 'Martintxo' debido a las restricciones

«Fue en 1976 cuando un grupo de vecinos y vecinas del barrio de San Martín de Urretxu comenzó a organizar una degustación de pintxos ... y juegos en el mismo barrio. Con el paso de los años y la ayuda del Ayuntamiento, la iniciativa ha ido cobrando fuerza. Con algunos cambios de ubicación, pero la costumbre sigue viva, y también el impulso de los vecinos de San Martín. Así, años después continúan organizando y celebrando la fiesta con la misma ilusión», reseñan desde el consistorio sobre la fiesta de San Martín, que el próximo martes volverá a realizarse en la carpa instalada en plaza Iparragirre.

Este año el cerdo 'Martintxo' no acudirá a la fiesta a tenor de la suspensión temporal de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el día 30.

A las 17.00 horas, habrá juegos infantiles, con regalos y premios para los participantes y chocolatada para todo el mundo. A las 18.30 horas, Urretxu Zumarragako Herri Kirol Elkartea ofrecerá una exhibición de deportes rurales y de 19.00 y 21.00 horas, habrá oportunidad de disfrutar de una degustación de pintxos de morcilla. A las 19.30 horas, el taller de música Iparragirre Balerdi y el grupo de txistularis Lizarriturri emprenderán una kalejira que, a las 20.30, parará en el barrio de San Martín y después, en la plaza Iparragirre.

Durante toda la tarde se venderán boletos para el sorteo que se efectuará a las 21.00 horas. Se rifarán dos jamones y el dinero recaudado será para la asociación Gernika-Palestina.