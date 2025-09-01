Las carrilleras de ternera, plato a preparar en el concurso gastronómico de las fiestas de Urretxu El plazo de inscripción al popular certamen se abrirá el viernes con un aforo de 40 grupos participantes

Los últimos ganadores del certamen, autores de los mejores estofados de rabo.

Cristina Limia Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

Una nueva convocatoria del concurso gastronómico llama a la puerta de quienes quieran disfrutar de las fiestas de Santa Anastasia entre fogones. Este año alcanzará ... su 47ª edición y tendrá lugar el 20 de septiembre, en la plaza Gernikako Arbola, con las carrilleras de ternera como plato a preparar. De 16.00 a 20.00 se cocinarán los platos, a las 20.00 se presentarán y a las 21.30 se celebrará una cena en el frontón Ederrena. La inscripción permanecerá abierta del 5 al 10 de septiembre (hasta completarse el aforo de 40 grupos participantes) y podrá realizarse acudiendo a la sociedad Goierri (organizadora del certamen por tercer año) a partir de las 18.00 horas. La cuadrilla 'Bota Pinue' fue la ganadora de la última edición e 'Inspector Chinchilla' se llevó el premio a la mejor presentación.

Pie de foto: .

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión