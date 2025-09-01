Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los últimos ganadores del certamen, autores de los mejores estofados de rabo.

Las carrilleras de ternera, plato a preparar en el concurso gastronómico de las fiestas de Urretxu

El plazo de inscripción al popular certamen se abrirá el viernes con un aforo de 40 grupos participantes

Cristina Limia

Cristina Limia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:04

Una nueva convocatoria del concurso gastronómico llama a la puerta de quienes quieran disfrutar de las fiestas de Santa Anastasia entre fogones. Este año alcanzará ... su 47ª edición y tendrá lugar el 20 de septiembre, en la plaza Gernikako Arbola, con las carrilleras de ternera como plato a preparar. De 16.00 a 20.00 se cocinarán los platos, a las 20.00 se presentarán y a las 21.30 se celebrará una cena en el frontón Ederrena. La inscripción permanecerá abierta del 5 al 10 de septiembre (hasta completarse el aforo de 40 grupos participantes) y podrá realizarse acudiendo a la sociedad Goierri (organizadora del certamen por tercer año) a partir de las 18.00 horas. La cuadrilla 'Bota Pinue' fue la ganadora de la última edición e 'Inspector Chinchilla' se llevó el premio a la mejor presentación.

