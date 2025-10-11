Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las ordenanzas fiscales y el presupuesto serán abordados en el Pleno del próximo miércoles en el ayuntamiento. LIMIA

Urretxu

EH Bildu de Urretxu da a conocer sus propuestas a las ordenanzas fiscales y el presupuesto

Señala que el Gobierno municipal «no ha abierto un espacio para negociar y ha pospuesto las reuniones vecinales para después de la aprobación de los presupuestos»

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:51

Comenta

EH Bildu informa que ha trasladado al Gobierno municipal su propuesta para el presupuesto del Ayuntamiento para 2026 y muestra su «malestar ante la ... forma de gobernar» en Urretxu. «Nos encontramos ante un Gobierno Municipal que no ha abierto espacios para la negociación y pospone las reuniones vecinales para después de la aprobación de los presupuestos», indican desde la agrupación en una nota de prensa.

