EH Bildu de Urretxu da a conocer sus propuestas a las ordenanzas fiscales y el presupuesto

EH Bildu informa que ha trasladado al Gobierno municipal su propuesta para el presupuesto del Ayuntamiento para 2026 y muestra su «malestar ante la ... forma de gobernar» en Urretxu. «Nos encontramos ante un Gobierno Municipal que no ha abierto espacios para la negociación y pospone las reuniones vecinales para después de la aprobación de los presupuestos», indican desde la agrupación en una nota de prensa.

«En EH Bildu de Urretxu hemos consensuado durante los últimos meses mediante diferentes reuniones las aportaciones recibidas por parte de la ciudadanía desde la responsabilidad que nos corresponde y en base a las mismas, hemos planteado una batería de propuestas al Gobierno municipal, convencidos de que, con las aportaciones que hemos realizado entre todos podemos remar a favor de un Urretxu mejor», señalan.

«Nuestras propuestas se han dividido en dos grupos: uno relativo a las ordenanzas fiscales y otro a las presupuestarias. En los presupuestos hemos escalonado tanto las vinculadas expresamente con Urretxu como las que deben realizarse de forma conjunta con Zumarraga», enuncian.

En cuanto a las ordenanzas fiscales, citan como una de sus principales propuestas aplicar un sistema progresivo de bonificaciones en las tasas municipales, mediante el cual, universalizar la accesibilidad a los servicios. «Su ámbito de aplicación se centraría en el polideportivo municipal Aldiri y en los cursos de cultura y tiempo libre», plantean. Otras dos de sus propuestas son, la elaboración de un informe con perspectiva de género en las ordenanzas municipales y la realización de un diagnóstico de las casas vacías, «para posteriormente, poder proponer las medidas fiscales correspondientes en aras de defender el derecho a la vivienda», reseñan.

«En lo que respecta a las propuestas a los presupuestos, entre las específicamente centradas en Urretxu hemos realizado aportaciones relativas a accesibilidad, urbanismo, cultura, euskera, cuidado, comercio, deporte y energía», mencionan.

Propuestas con Zumarraga

«Entre las propuestas conjuntas con EH Bildu de Zumarraga son tres las más destacables. En primer lugar, proponemos un carnet unificado para el uso de los dos polideportivos municipales», citan.

«En segundo lugar, teniendo en cuenta que el cambio climático hace que el mes de agosto sea cada vez más caluroso y que los refugios climáticos resulten cada vez más necesarios, pudiendo ser tanto interiores como exteriores, proponemos paliar los daños que el calor puede causar a la población planteando la creación de un calendario conjunto de apertura de los polideportivos y bibliotecas de ambos municipios para que los usuarios no se queden sin servicio durante algunas semanas del mes de agosto y se asegure la función de refugio climático», exponen.

«En tercer lugar, proponemos realizar un trabajo y análisis para coordinar la asistencia y servicios de los Servicios Sociales de Zumarraga y Urretxu y avanzar hacia una carta de servicios conjunta», señalan.

«No obstante, siguen siendo latentes nuestras discrepancias con las formas de hacer en el Ayuntamiento, el Gobierno municipal de Urretxu quiere aprobar los presupuestos para 2026 en un plazo de diez días, desde la fecha en la que se envió la propuesta hasta el día en el que se pretende aprobar, el próximo miércoles, 15 de octubre. Con esta decisión, el Gobierno municipal no deja margen para la negociación, demostrando, una vez más, su falta de voluntad para llegar a acuerdos con EH Bildu», trasladan desde la agrupación.

«Pero lo más grave es que han cerrado la puerta a recibir aportaciones y proyectos de la ciudadanía, posponiendo las reuniones de barrios hasta después de que se aprueben los presupuestos. Cabe recordar que dichas reuniones de los barrios están en marcha desde 2012, iniciadas por el entonces Gobierno municipal de EH Bildu», exponen.

«En definitiva, todo ello no es más que una manifestación de su forma de entender la gobernanza vertical», concluyen desde EH Bildu a las puertas del Pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo miércoles, a las 19.00 horas, en el ayuntamiento de Urretxu, con las ordenanzas fiscales y el presupuesto municipal de 2026 en el orden del día.