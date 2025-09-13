EH Bildu muestra «preocupación» por el «estancamiento que vive el proyecto de viviendas en el entorno de Gainzuri»

EH Bildu de Urretxu ha manifestado su «preocupación por el estancamiento que vive el proyecto de viviendas en el entorno de Gainzuri». Señala que ... la promoción de viviendas denominada Gainzuri-Convento se encuentra actualmente «en una situación de impasse, habiendo pasado casi cinco años desde que se puso en marcha el proyecto».

«Las diferentes decisiones que se han tomado en todo este tiempo, entre ellas la ampliación con una planta más de pisos, han ido acumulando retrasos y hoy en día, el procedimiento administrativo se encuentra en un compás de espera para su aprobación definitiva», señala. «Cabe recordar que la apuesta del Gobierno Municipal del PNV fue englobar en un único proyecto las infraestructuras de accesibilidad que tanto los barrios altos como los edificios vinculados a la educación pública necesitan, hipotecando ambos proyectos. Desde EH Bildu, hemos defendido desde el principio la necesidad de realizar estas infraestructuras de accesibilidad de forma independiente», expone.

«Una de cada cinco personas de Urretxu vive en los barrios altos, en las cotas superiores a la calle Labeaga, y tiene problemas de accesibilidad importantes. El Ayuntamiento tiene una deuda histórica con todas estas personas. Con el objetivo de dar una respuesta para paliar esta carencia, debemos recordar que el Gobierno Municipal de EH Bildu puso en marcha el servicio de autobús urbano Auzobusa en 2013», hace mención la agrupación en su nota de prensa. «Asimismo, desde el punto de vista de la política de vivienda, hay que tener en cuenta que hay ciudadanas y ciudadanos que han apostado por desarrollar sus proyectos de vida y han realizado grandes inversiones en esta promoción, a las que no se les puede hacer esperar más tiempo», emplaza. «En cualquier caso, desde EH Bildu de Urretxu queremos mostrar nuestra disposición a colaborar para poner fin a esta situación de bloqueo y que las y los vecinos de Mundo Mejor, Basagasti, Sorginzulo y Lilibaso tengan las infraestructuras que tanto necesitan», indica.