La biblioteca recibe este miércoles a Antxiñe Mendizabal

La biblioteca de Urretxu recibirá esta tarde una visita muy especial. A las 19.00 horas, Antxiñe Mendizabal presentará al público local 'Katona', su segunda novela y, al mismo tiempo, la primera en la que da el salto al mundo de la fantasía. La autora se ha sumergido en una literatura alejada del realismo, mediante la cual, se ha permitido dar rienda suelta a personajes y lugares ficticios, oníricos, fantásticos y bastante surrealistas... y al mismo tiempo, con mucho de realidad sobre el amor, la desobediencia y la búsqueda de una voz propia alejada de la mirada patriarcal.

«Pese a imperar la fantasía, hay mucho de mí en esta novela y también de nuestros alrededores, aparecen lugares reconocibles como la ikastola, Antigua, Sorginzulo, el tren, el bar de la cantina...», mencionaba la autora en la reciente presentación de su obra.

Una niña raptada por el diablo

'Katona' es la historia de una niña que fue raptada por un diablo llamado 'Txerren'. En cuanto la niña nació, el diablo se apoderó de ella con la idea de que estuvieran juntos para siempre y vivieran una historia de amor. El diablo confirió a la niña un alma de escritora con la eterna promesa de que escribiera una historia de amor. Pero la niña tuvo que marcharse y en respuesta a esa marcha, el diablo decidió vengarse de ella, arrebatándole el nombre y junto a ello, su esencia. 'Txerren' no dejó que la niña, después convertida en adolescente y mujer, amara nunca a nadie, ni que escribiera sobre el amor.

La protagonista tendrá que superar continuamente pruebas y dificultades, en un viaje en el que siempre encontrará ayudantes y enemigos... como en la vida misma.