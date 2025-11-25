Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Antxiñe Mendizabal con su nueva obra 'Katona' entre las manos. LIMIA

Urretxu

La biblioteca recibe este miércoles a Antxiñe Mendizabal

Presentará 'Katona', segunda novela en la que da el salto a la fantasía con la historia de una niña raptada por el diablo

Cristina Limia

URRETXU.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

La biblioteca de Urretxu recibirá esta tarde una visita muy especial. A las 19.00 horas, Antxiñe Mendizabal presentará al público local 'Katona', su segunda novela y, al mismo tiempo, la primera en la que da el salto al mundo de la fantasía. La autora se ha sumergido en una literatura alejada del realismo, mediante la cual, se ha permitido dar rienda suelta a personajes y lugares ficticios, oníricos, fantásticos y bastante surrealistas... y al mismo tiempo, con mucho de realidad sobre el amor, la desobediencia y la búsqueda de una voz propia alejada de la mirada patriarcal.

«Pese a imperar la fantasía, hay mucho de mí en esta novela y también de nuestros alrededores, aparecen lugares reconocibles como la ikastola, Antigua, Sorginzulo, el tren, el bar de la cantina...», mencionaba la autora en la reciente presentación de su obra.

Una niña raptada por el diablo

'Katona' es la historia de una niña que fue raptada por un diablo llamado 'Txerren'. En cuanto la niña nació, el diablo se apoderó de ella con la idea de que estuvieran juntos para siempre y vivieran una historia de amor. El diablo confirió a la niña un alma de escritora con la eterna promesa de que escribiera una historia de amor. Pero la niña tuvo que marcharse y en respuesta a esa marcha, el diablo decidió vengarse de ella, arrebatándole el nombre y junto a ello, su esencia. 'Txerren' no dejó que la niña, después convertida en adolescente y mujer, amara nunca a nadie, ni que escribiera sobre el amor.

La protagonista tendrá que superar continuamente pruebas y dificultades, en un viaje en el que siempre encontrará ayudantes y enemigos... como en la vida misma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3 Un médico recomienda exponerse al frío para mejorar nuestro bienestar: «No debemos estar siempre a 20º en invierno»
  4. 4

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  5. 5 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  8. 8 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  9. 9 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  10. 10 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La biblioteca recibe este miércoles a Antxiñe Mendizabal

La biblioteca recibe este miércoles a Antxiñe Mendizabal