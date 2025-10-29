El Ayuntamiento sube las partidas para el nuevo rocródromo, un WC público, obras en barrios y luces de Navidad

C.L. URRETXU. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Urretxu informa de una nueva modificación de créditos aprobada por unanimidad en el último Pleno, ante la necesidad de dotar de más recursos varias partidas del presupuesto municipal de 2025 para poder llevar a cabo las obras, labores de mantenimiento e inversiones previstas. «Para ello, se ha decidido utilizar la partida destinada a inversiones en el edificio del Aterpetxe de Santa Bárbara, reduciendo su importe en 362.701 euros, dado que no será factible ejecutar dicha obra durante este ejercicio de 2025, estando previsto que la misma arranque en octubre de 2026», explica el alcalde, Jon Luqui. Detalla que los proyectos más importantes a los que se transferirán más recursos con la indicada modificación son los siguientes: 300.000 euros más para la partida destinada a la instalación de un rocódromo en el polígono Mugitegi (con un crédito total 350.000 euros), 20.000 euros más para el nuevo WC público que será colocado junto al parque cubierto de San Martín (con un crédito total de 80.000 euros), 16.500 euros más para la partida de obras de barrios (con un crédito total de 74.630 euros) y 10.000 euros más para atender a la solicitud realizada por los comerciantes locales de decorar Urretxu con más luces navideñas. También cita otras cantidades más modestas como los 3.000 euros más contemplados para el mantenimiento del edificio del Aterpetxe de Santa Bárbara, los 4.000 euros más para inversiones en el polideportivo, los 3.000 euros más para mejorar los puntos de depósito de residuos urbanos o los 2.000 euros más para atender las obligaciones adquiridas mediante el convenio suscrito con la Federación de Baloncesto.