«Amar y respetar a un animal no es empujarlo a una plaza atado del cuello», señala 'Animaliak Aske'

Convocada por el grupo 'Animaliak Aske Urretxu-Zumarraga', la plaza Areizaga-Kalebarren acogió este viernes una concentración en contra de la sokamuturra organizada dentro ... de las próximas fiestas de Urretxu.

«Durante estos días hemos escuchado que la sokamuturra es una decisión tomada en colaboración... ¿colaboración entre quiénes?, ¿cuándo han confirmado su presencia y participación los animales?, ¿cómo se recoge su aprobación de hacerlo? Cuesta creer que en pleno año 2025 la sokamuturra vuelva a las fiestas de Urretxu. No es aceptable que en una sociedad del siglo XXI se sigan celebrando actos basados en el maltrato animal bajo la excusa de la tradición», manifestaron las componentes del grupo, de reciente creación.

«Ningún valor educativo»

«Estas acciones no se corresponden con la sensibilidad social y ética actual. Nos dirán que los animales son libres, que están cuidados, que son queridos, que hablamos desde el desconocimiento... Pero, ¿saben realmente qué es cuidar? Amar y respetar no es empujar a un animal atado con una cuerda por el cuello hacia una plaza. Actuar con respeto no es golpear con un palo. No digáis que para ellos es un juego, porque el estrés y el miedo no son un juego para nadie. Basta ya de justificar el maltrato», señalaron. «La sokamuturra no tiene ningún valor educativo y lo cierto es que cada vez somos más las personas que sentimos rechazo e indignación ante este tipo de actividades. Es responsabilidad del Ayuntamiento comprender que apoyar o permitir este tipo de actos puede tener también consecuencias sociales y políticas», expusieron.

«A través de esta concentración queremos pedir que la sokamuturra no se incluya en el programa de fiestas de este año ni en los próximos, llamar al pueblo a que se movilice participando en la recogida de firmas que hemos puesto en marcha y en las próximas acciones que se planteen, y solicitar que este tema se aborde con transparencia y con la participación del pueblo», trasladaron en su primer acto público desde 'Animaliak Aske Urretxu-Zumarraga'. «Quienes no pueden hablar, también se pueden expresar. El dinero y la diversión no están por encima de los derechos de los animales. Aceptar que los tiempos han cambiado, ¡no a la tauromaquia!, ¡no a la sokamuturra! y ¡no al maltrato!», reivindicaron.