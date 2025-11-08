Nueva convocatoria de ayudas a la contratación de la Mancomunidad de Urola Garaia

En el marco de las acciones locales de promoción del empleo subvencionadas por el servicio vasco de empleo Lanbide, la Mancomunidad de Urola Garaia ... realiza una nueva convocatoria de ayudas a la contratación.

Los contratos objeto de estas ayudas serán indefinidos o de una duración mínima de tres meses para artistas y personal técnico y auxiliar en espectáculos públicos. Podrán ser a jornada completa o a jornada parcial, con un mínimo del 50% de jornada.

Cada empresa podrá solicitar esta subvención para un máximo de dos contrataciones. Las ayudas se concederán mediante concurso, con la aplicación de diversos criterios de valoración, hasta agotar la dotación presupuestaria de 37.800 euros habilitada para ello.

El plazo de solicitud finaliza el día 20. En el caso de los contratos indefinidos, su fecha de inicio no podrá ser anterior al 1 de enero de 2025 ni posterior al 31 de octubre de este año. En el caso de los contratos de duración determinada de los artistas y del personal técnico y auxiliar en espectáculos públicos, su fecha de inicio deberá estar comprendida entre el 1 de enero de 2025 y el 20 de noviembre.

No será objeto de esta subvención la contratación por la misma empresa de un mismo trabajador si esa contratación ha sido subvencionada en las convocatorias anteriores de ayudas para acciones locales de promoción de empleo.

Para poder percibir la ayuda, la contratación o contrataciones deberán suponer la creación neta de empleo sobre la plantilla media total existente en la empresa en los seis meses inmediatamente anteriores a la incorporación de las personas contratadas.

Las empresas que quieran solicitar estas ayudas pueden acudir a las oficinas de la Mancomunidad Urola Garaia y Uggasa, situadas en la calle Patrizio Etxeberria número 3 de Legazpi, llamar al teléfono 943 725642 o solicitar más información en la dirección de correo electrónico mankomunitatea@urolagaraia.eus.