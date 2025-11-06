Nueva convocatoria de ayudas a la contratación de la Mancomunidad de Urola Garaia Los contratos objeto de las mismas serán indefinidos o contratos de un mínimo de tres meses de duración de artistas y personal técnico y auxiliar en espectáculos públicos

La solicitud puede realizarse a través de las oficinas de la Mancomunidad de Urola Garaia y Uggasa situadas en la calle Patricio Etxeberria de Legazpi.

Jueves, 6 de noviembre 2025

En el marco de las acciones locales de promoción del empleo subvencionadas por el servicio vasco de empleo Lanbide, la Mancomunidad Urola Garaia realiza una nueva convocatoria de ayudas a la contratación. Los contratos objeto de las ayudas serán indefinidos o contratos de duración determinada de los artistas y personal técnico y auxiliar en espectáculos públicos, siendo la duración mínima de estos últimos de tres meses. Podrán ser a jornada completa o a jornada parcial, con un mínimo del 50% de jornada.

Cada empresa podrá solicitar subvención para un máximo de dos contrataciones. Las ayudas se concederán mediante concurso, mediante la aplicación de diversos criterios de valoración, hasta agotar la dotación presupuestaria de 37.800 euros.

El plazo de solicitud termina el 20 de noviembre. En el caso de los contratos indefinidos, la fecha de inicio de los contratos no podrá ser anterior al 1 de enero de 2025 ni posterior al 31 de octubre de 2025. En el caso de los contratos de duración determinada de los artistas y del personal técnico y auxiliar en espectáculos públicos, la fecha de inicio de los contratos deberá estar comprendida entre el 1 de enero de 2025 y el 20 de noviembre de 2025.

No será objeto de subvención la contratación por la misma empresa de un mismo trabajador si esa contratación ha sido subvencionada en las convocatorias anteriores de ayudas para acciones locales de promoción de empleo.

Para poder percibir la ayuda, la contratación o contrataciones deben suponer la creación neta de empleo sobre la plantilla media total existente en la empresa en los 6 meses inmediatamente anteriores a la incorporación de las personas contratadas.

Las empresas que quieran solicitar estas ayudas pueden acudir a las oficinas de la Mancomunidad Urola Garaia y Uggasa, situadas en la calle Patrizio Etxeberria número 3 de Legazpi, llamar al teléfono 943 725642 o solicitar más información en la dirección de correo electrónico mankomunitatea@urolagaraia.eus.

Las bases de la convocatoria se han publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del 4 de noviembre de 2025.