'Músicos reciclantes' visitarán los cuatro pueblos de Urola Garaia

Cada año se celebra la 'Semana europea de la prevención de residuos' y la de este 2025 se desarrolla del 22 al 30 de noviembre ... con su particular reflejo en Urola Garaia. Los cuatro ayuntamientos de la comarca y la agencia de desarrollo comarcal Uggasa han organizado un programa especial de actividades con los músicos 'Turukutupa'. «Estos músicos desarrollan un proyecto de reciclaje artístico sonoro con varias propuestas escénicas y diversos proyectos pedagógicos relacionados con la gestión creativa de residuos», explican desde Uggasa. «Todo el material que utilizan, tanto en escenografías como en instrumentos sonoros, está creado a partir del reciclaje y la reutilización de materiales de desecho, promoviendo una nueva visión en diversos aspectos medioambientales, educativos y creativos», destacan.

Ayer por la tarde estaba prevista su llegada a Ezkio con el espectáculo 'Reziclonk', pero debido al mal tiempo, se ha pospuesto, previsiblemente, hasta el próximo domingo, 30 de noviembre. «'Reziclonk' es una instalación Sonora Interactiva reciclada, donde se recuperan materiales de desecho para crear una serie de estructuras sonoras, el propio público es quien experimenta con las posibilidades de los diferentes materiales. A partir de todo tipo de elementos de dudosa utilidad, construyen un parque temático de objetos inertes que toman vida en una segunda versión», avanzan sobre la función, de la que próximamente se confirmará su nueva fecha y hora.

La segunda propuesta de estos músicos será 'Rezikletas', función itinerante de calle con cuatro actores-músicos montados en bicicarros donde todo el material acústico provendrá de la reutilización y el reciclaje de objetos y residuos. Esta función recalará el jueves, 27 de noviembre, de 19.00 a 20.00 horas, en el barrio Laubide de Legazpi, y el viernes, 28 de noviembre, de 19.30 a 20.30, en Urretxu y Zumarraga, entre Areizaga-Kalebarren y la plaza Euskadi.

Uggasa y ayuntamientos invitan a los vecinos y vecinas a acudir y sorprenderse de lo que se puede crear dando un segundo uso a los residuos, pero sobre todo, les animan a reducir el consumo, reutilizar productos y materiales y reciclar residuos.