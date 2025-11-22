Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Rezikletas' llegará a Legazpi el jueves y a Zumarraga y Urretxu el viernes.
Alto Urola

'Músicos reciclantes' visitarán los cuatro pueblos de Urola Garaia

Los ayuntamientos y Uggasa se unen a la 'Semana europea de la prevención de residuos' con actividades especiales

Cristina Limia

Cristina Limia

Alto Urola

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:09

Cada año se celebra la 'Semana europea de la prevención de residuos' y la de este 2025 se desarrolla del 22 al 30 de noviembre ... con su particular reflejo en Urola Garaia. Los cuatro ayuntamientos de la comarca y la agencia de desarrollo comarcal Uggasa han organizado un programa especial de actividades con los músicos 'Turukutupa'. «Estos músicos desarrollan un proyecto de reciclaje artístico sonoro con varias propuestas escénicas y diversos proyectos pedagógicos relacionados con la gestión creativa de residuos», explican desde Uggasa. «Todo el material que utilizan, tanto en escenografías como en instrumentos sonoros, está creado a partir del reciclaje y la reutilización de materiales de desecho, promoviendo una nueva visión en diversos aspectos medioambientales, educativos y creativos», destacan.

