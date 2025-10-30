Misas del día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos en Zumarraga y Urretxu

C.L. zumarraga-urretxu. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Desde las parroquias de Zumarraga y Urretxu informan de las misas especiales que tendrán lugar con motivo del día de Todos los Santos y la conmemoración de los Fieles Difuntos.

En el caso de Zumarraga, el sábado, 1 de noviembre, se celebrará la festividad de Todos los Santos con el siguiente horario de misas: en las Mercedarias a las 8.30, en El Salvador a las 11.00 y en la parroquia de la Asunción hoy a las 19.30 y el mismo sábado a las 12.30. No habrá misa por la tarde. Aunque se trate del primer sábado de mes, tampoco habrá misa por la mañana en la Antigua, pasándose al siguiente sábado, 8 de noviembre. El domingo, 2 de noviembre, se celebrará la conmemoración de todos los Fieles Difuntos con las siguientes misas: en las Mercedarias a las 8.30, en el Salvador a las 11.00 y en la parroquia de la Asunción a las 12.30. En ellas se recordará a todos los fallecidos durante el último año. Junto a ello, informan que no habrá misa en el cementerio de Zumarraga.

En el caso de Urretxu, tanto el sábado como el domingo la misa será a las 12.30 en la parroquia de San Martín de Tours. En la del domingo se recordará a los fallecidos del último año y cantará el coro parroquial.