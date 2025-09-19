Voto popular en el concurso de pintura

LegazpiVoto popular en el concurso de pintura
Legazpi
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17
Las calles de Legazpi se convertirán este sábado en el lienzo del concurso de pintura al aire libre Joxe Martin Etxeberria, dentro del cual, ... se premian cuatro trabajos, uno de ellos a través del voto popular. De 9.00 a 14.00 horas, los artistas realizarán sus obras en plena calle. De 14.30 a 17.30, las obras estarán expuestas delante del Ayuntamiento y los vecinos y vecinas podrán votar por su favorita en una urna instalada en el lugar. La entrega de premios se llevará a cabo a las 18.00 horas, en el mismo Ayuntamiento, desde el que animan a los legazpiarras a tomar parte con sus votos.
