Legazpi

Visita a la casa obrera y Chillida Lantoki con las Jornadas Europeas del Patrimonio

C.L.

LEGAZPI.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52

La fundación Lenbur se ha sumado un año más a las Jornadas Europeas del Patrimonio y ha organizado dos visitas guiadas para el próximo domingo en el marco de esta celebración. Dichas visitas serán al museo Chillida Lantoki a las 11.00 horas y a la casa obrera a las 12.30 horas. Son gratuitas, pero hay que apuntarse con antelación llamando al número de teléfono 943 73 04 28 o enviando un correo electrónico a la dirección mirandaola@lenbur.com.

